Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içindeki kriz derinleşirken, mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk dikkat çeken hamle geldi.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı gönderdiği “azilname” ile görevden aldığı öğrenildi. Söz konusu avukatların, kurultay sürecine ilişkin davalarda CHP adına hukuki süreçleri yürüttüğü belirtildi.

PARTİDE GERİLİM YÜKSELİYOR

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği kararla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin yeniden göreve dönmesinin önü açılmıştı.

Kararın ardından CHP yönetimi “Kararı tanımıyoruz” açıklaması yaparken, Özgür Özel peş peşe olağanüstü MYK toplantıları gerçekleştirmişti. CHP Genel Merkezi’nde güvenlik önlemleri artırılmış, olası polis ve TOMA girişlerine karşı ana girişe iki parti otobüsü çekilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL’E DESTEK MESAJLARI GELMİŞTİ

Karar sonrası CHP içinde de saflaşma dikkat çekmişti. Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile Aylin Nazlıaka, mahkeme kararıyla eski görevlerine dönmeleri halinde bunu kabul etmeyeceklerini açıklayarak Özgür Özel’e destek vermişti.

Muhalefet partilerinden de peş peşe açıklamalar gelirken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yargının siyaseti dizayn aracı haline getirilmemesi gerektiğini savunmuştu.

İLK HAMLE “AZİLNAME” OLDU

Kılıçdaroğlu’nun avukatlara yönelik hamlesi, parti içinde yeni dönemin ilk somut adımı olarak yorumlandı. CHP kulislerinde kararın ardından yeni görev değişiklikleri ve hukuki adımların da gündeme gelebileceği konuşuluyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

MAHKEME KARARINDA NE DENİLDİ?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com