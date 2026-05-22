Haberler

Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından piyasalarda sert satış dalgası yaşandı. Borsa İstanbul’da düşüş yüzde 6’yı aşarken devre kesici sistemi devreye girdi. Gelişmeler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası yayımlanan raporda "Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi" ifadeleri yer aldı.

CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından piyasalarda yaşanan sert dalgalanma ekonomi yönetimini alarma geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi olağanüstü toplandı.

Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkileri ve piyasalardaki oynaklığın azaltılması için atılabilecek adımlar ele alındı. 

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SONRASI RAPOR AÇIKLANDI

Zirve sonrası yayımlanan raporda ise şu ifadeler yer aldı; "Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

"GEREKLİ TÜM ADIMLAR EŞGÜDÜM İÇİNDE ATILACAK"

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."

BORSA İSTANBUL’DA DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

"Mutlak butlan" kararının ardından Borsa İstanbul’da sert satış baskısı oluştu. BIST 100 endeksi günü yüzde 6’nın üzerinde kayıpla tamamlarken, düşüş nedeniyle devre kesici sistemi devreye girdi. Günlük işlem hacmi 163,2 milyar liraya ulaşırken en büyük kayıp bankacılık hisselerinde yaşandı. Bankacılık endeksi yüzde 8,63 gerilerken, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günü ekside kapattı.

BLOOMBERG: 6 MİLYAR DOLARLIK MÜDAHALE

Bloomberg’in piyasa kaynaklarına dayandırdığı haberde ise kamu bankalarının yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz satışı yaptığı öne sürüldü. Müdahalenin büyük bölümünün kararın açıklanmasının hemen ardından gerçekleştiği belirtildi. ABD’de işlem gören ve Türkiye piyasalarına yatırım imkanı sunan iShares MSCI Turkey ETF’nin de yaklaşık yüzde 10 değer kaybettiği aktarıldı.

MAHKEME KARARI PİYASALARI SARSTI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’ni “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal etmişti. Mahkeme, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmederken, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti yönetiminin görevlerine devam etmesine karar vermişti. Kararın ardından siyasette olduğu kadar piyasalarda da sert yankılar oluştu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVahitt Tutal:

daha yemediğimiz şok kaldı mı ?? dalga geçiyor bizimle . o kadar yedik ki artık ustalaştık

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBlack Mamba:

tabi tabi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıveliidi0619:

belli. dün borsa kıpkırmızıydı.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenekonomistim:

Bize eski yaşantımızı geri verin bolluğumuzu geri verin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıy55yxpj2t9:

Piyasalar mı dayanaklı biz mi dayanıklıyız yoksa dayannıklı değilde alıştık mı ne oldu anlamadım ben bu işi. Kayıplar %6-7 yi geçti açıklamadan sonra devre kesiciler uygulandı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr

En sonunda istediğine kavuştu!
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe'ye dönmesi an meselesi
CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Babacan'dan 'mutlak butlan' yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

CHP'yi sert eleştiren Babacan'dan karar sonrası sürpriz yorum
Bertuğ Yıldırım baba oluyor! Eşi karnı burnunda poz verdi

Genç çiftimizden müjdeli haber! Binlerce beğeni aldı