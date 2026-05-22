Arda Turan Beşiktaş için son sözünü söyledi

Adı Beşiktaş ile anılan Arda Turan, “Beşiktaş gibi büyük bir kulüple ismimin anılması onur verici” dedi. Genç teknik adam Shakhtar Donetsk ile büyük hedefleri olduğunu da vurguladı.

Adı Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında geçen Arda Turan, geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu. Genç teknik adamın açıklamaları dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta Arda Turan ismi gündeme gelmişti. Shakhtar Donetsk ile başarılı bir sezon geçiren genç teknik adamın siyah-beyazlı kulübün listesinde yer aldığı öne sürülüyordu.

MAÇ SONRASI KONUŞTU

Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in Kolos’a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç çalıştırıcı, Beşiktaş iddialarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

“BENİM İÇİN ONUR”

Arda Turan, “Beşiktaş gibi büyük bir takımla ismimin anılması benim için bir onur, gurur” dedi. Ancak genç teknik adam, Shakhtar Donetsk ile büyük hedefler belirlediklerini de vurguladı.

“GELECEĞİM OLDUKÇA AÇIK”

Turan açıklamasının devamında, “Yönetimimizle birlikte büyük hayaller kurduk ve geleceğim oldukça açık” ifadelerini kullandı. Bu sözler, genç teknik adamın şu an için Shakhtar’da kalmaya daha yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

UKRAYNA’DA ŞAMPİYON OLDU

Arda Turan bu sezon Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Genç teknik adam Avrupa Konferans Ligi’nde de takımını yarı finale kadar taşımayı başardı.

FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜLER

Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace’a elenmişti. Ukrayna ekibi iki maç sonunda toplamda 5-2’lik skorla final şansını kaybetmişti.

Alper Kızıltepe
