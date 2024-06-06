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Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu?

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Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun vaadi tepkiyle karşılandı. Deprem uzmanları İstanbul'da olası bir deprem için her gün yeni bir uyarıda bulunurken Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun ilçede yaşayanlara yönelik "+1 kat artış" vaadi büyük tepki çekti.

Uzun yıllardır CHP yönetiminde bulunan Bakırköy'de başkanlık koltuğuna oturan Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun ilçede kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşlara yönelik vaadi tepki çekti. Peki, Bakırköy Belediye Başkanının vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu?

AYŞEGÜL OVALIOĞLU'NUN VAADİ NE OLDU?

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün kurulduğunu ve ilk hedeflerinin amasız, fakatsız "+1 kat artışı" olduğunu belirten Ovalıoğlu, kenti hızla yenileyip depreme karşı güçlendirecekleri mesajı verdi.

Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu?

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI OVALIOĞLU NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Şehrini daha rahat yaşanabilir ve trafiksiz yapmak için kolları sıvayacağına şehri daha da keşmekeşe sokacak bir işe girişen Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu'nun bu vaadi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanlığı Ayşegül Ovalıoğlu İstanbul Bakırköy Deprem 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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