Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu?

Uzun yıllardır CHP yönetiminde bulunan Bakırköy'de başkanlık koltuğuna oturan Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun ilçede kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşlara yönelik vaadi tepki çekti. Peki, Bakırköy Belediye Başkanının vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu?

AYŞEGÜL OVALIOĞLU'NUN VAADİ NE OLDU?

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün kurulduğunu ve ilk hedeflerinin amasız, fakatsız "+1 kat artışı" olduğunu belirten Ovalıoğlu, kenti hızla yenileyip depreme karşı güçlendirecekleri mesajı verdi.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI OVALIOĞLU NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Şehrini daha rahat yaşanabilir ve trafiksiz yapmak için kolları sıvayacağına şehri daha da keşmekeşe sokacak bir işe girişen Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu'nun bu vaadi sosyal medyada büyük tepki çekti.