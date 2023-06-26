Bakanlık duyurdu! Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi? öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nereden yapılır 2023?

Sosyal medyada günlerdir gündem olan "bayram harçlığı" konulu haberler çok tartışılıyor. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla bu tartışmalara son verdi. İşte öğrencilere verilecek 1000 TL bayram harçlığı ile ilgili detaylar…

Öğrencilere verileceği öne sürülen bayram harçlığı veya bayram ikramiyesi merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ödemeleri hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi? öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nereden yapılır 2023? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ? 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Üniversite öğrencilerine, tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği sosyal medyada iddia edildi. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında. Ancak bakanlıktan konuya dair açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı net bir dille bu iddiaların gerçek olmadığını aktardı.

ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir. Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir."