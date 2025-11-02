Haberler

Dünyanın dört bir yanında yakalanan 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Dünyanın dört bir yanında yakalanan 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun, Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz" dedi.

  • Kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlu Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildi.
  • Yakalanan suçlular arasında dolandırıcılık, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar ve silahlı yağma gibi çeşitli suçlardan aranan kişiler bulunuyor.
  • Operasyon, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğer kolluk birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

"11 SUÇLU ÜLKEMİZE İADE EDİLDİ"

Operasyonun detaylarını açıklayan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. ile ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

GÜRCİSTAN'DAN BELÇİKA'YA UZANAN OPERASYON

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirliğiyle;

"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.A. isimli şahıs Gürcistan'da,

"İş Yerinde Silahla Yağmaya Teşebbüs, Silahla Geceleyin İş Yerinde Yağma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Taşıma, Silahla Tehdit ve Suç Üstlenme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.O. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y. isimli şahıs Almanya'da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Almanya'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.L. isimli şahıs Almanya'da,

"Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. isimli şahıs Arnavutluk'ta,

"Hırsızlık (2 kez), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme (2 kez), Mala Zarar Verme (2 kez), İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. isimli şahıs Belçika'da,

"Dolandırıcılık, Mühür Bozma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 1072 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçlarından Ulusal seviyede aranan S.V. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hırsızlık" suçlarından Ulusal seviyede aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize geri getirildi.

"MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ"

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz"

