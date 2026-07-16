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Ankara'da çocuklar arasındaki kavgaya aileler dahil oldu

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Ankara'nın Sincan ilçesinde parkta çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin de katılmasıyla tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri müdahale etti, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde çocuklar arasındaki tartışmaya aileler de dahil olunca tekme tokatlı kavga çıktı. Olaya polis ekipleri müdahale ederken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü, çocuklar arasında kavga çıktı. Durumu öğrenen ailelerin de parka gelmesiyle olay, tekme tokatlı büyük bir kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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