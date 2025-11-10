Haberler

Bakan Kurum'dan sosyal konut paylaşımı: Hayal de değil, rüya da

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru işlemleri bugün başlayan "Yüzyılın Konut Projesi" için dikkat çeken bir mesaj geldi. "Hayal de değil, rüya da" diyen Bakan Kurum, "Daha nice yuvalar yapacak, bu sevincin ulaşmadığı tek bir karış bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

  • TOKİ, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 403 konutun inşasını tamamlayarak vatandaşlara teslim etti.
  • Sakarya'daki projede 26 bin 828 metrekare yeşil alan, 7 çocuk oyun parkı, spor alanları, 22 iş yeri, 1 cami ve okul inşa edildi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut kampanyasını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleriyle 81 ilde konutların inşasına devam ediyor.

403 KONUT, VATANDAŞLARA TESLİM EDİLDİ

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 403 konut, vatandaşlara teslim edildi. Konutlarla birlikte 26 bin 828 metrekarelik yeşil alanda 7 çocuk oyun parkı ve spor alanları, 22 iş yeri, 1 cami ve okul da kazandırıldı.

BAKAN KURUM: HAYAL DE DEĞİL, RÜYA DA

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Sakarya'da sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Hayal de değil, rüya da. İşte Sakarya'da yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızın mutluluğu. Yüzyılın Konut Projesi ile daha nice yuvalar yapacak, bu sevincin ulaşmadığı tek bir karış bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"500 BİN DEĞİL 1,5 MİLYON SOSYAL KONUT OLSUN"

Sosyal konut projesiyle ev sahibi olan Ahmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut kampanyasını duyunca çok sevindiğini belirterek, "500 bin değil de 1 milyon olsun, 1,5 milyon olsun daha fazla olsun. Yani biz hep bunu istiyoruz. Acaba benim mi, rüya mı dedim. Gerçekten oldu. Herkes rüyalarına kavuşur. Yeter ki istesinler, yeter ki başvursunlar. Yani başvurmaktan vazgeçmesinler. Devlet zaten bir baba olduğu için yani dar gelirlileri sarması lazım, zaten sarıyor da. Saracağına da inanıyoruz" dedi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Sen önce deprem bölgelerindeki mağdurları evlerine yerleştir, kaç yıl geçti, yüz yılın projesi diye 500bin konuttan koltuk kazanamazsınız, yolun sonu geldi, sizde biliyorsunuz ve terörist ele başından medet umuyorsunuz, hergün değişik bir haber başlığı ve gündem değiştirmece, kısaca bittiniiiiz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

aynen öyle işleri bitti mayk

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir D:

Makarnacı Kurum soyun kurusun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
