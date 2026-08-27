Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki okulda yaşanan "şiddet olayında" 2 kişi öldü

Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Gosen-Neu Zittau beldesindeki bir okulda yaşanan "şiddet olayında" 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brandenburg polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, başkent Berlin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau'daki okulda yaşanan "şiddet olayının" ardından ilk bulgulara göre olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Maerkische Allgemeine Zeitung gazetesinin haberinde, "şiddet olayında" 18 yaşında bir kız öğrenci ile saldırganı engellemeye çalışan 30 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haberde, 19 yaşındaki şüphelinin ise kız öğrencinin eski erkek arkadaşı olduğu iddia edildi.

Okul çevresinde güvenlik önlemleri alındığı aktarılan haberde, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Maerkische Oderzeitung gazetesinin haberinde de "bıçaklı saldırı" sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA