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İki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

İki kardeş son yolculuğuna uğurlandı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulan Ahmet Ertuğrul ve Arif Kerem Önder kardeşler, Ardeşen Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Arif'in dalgalara kapılması üzerine ağabeyinin onu kurtarmak için suya girdiği öğrenildi.

İKİ KARDEŞ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulan Ahmet Ertuğrul Önder ile kardeşi Arif Kerem Önder için Ardeşen Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize Vali Yardımcısı Metin Eyyüpkoca, Ardeşen Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende baba Mehmet Önder, taziyeleri kabul etti. İki kardeşin cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTEMİŞ

Öte yandan Arif Kerem Önder'in sahilde denize ayaklarını sokmak isterken dalgalara kapıldığı, ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder'in de onu kurtarmak için suya girdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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