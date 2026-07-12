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ABD'li Senatör Graham'ın ölüm haberi İran televizyonlarında sevinçle karşılandı

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ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölüm haberi, İran televizyonlarında sevinç ve memnuniyetle karşılandı. Sunucular, Graham'ın ölümünü 'müjde' olarak nitelendirip 'İran düşmanı' ifadeleriyle duyurdu.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölüm haberi, İran televizyonlarında sevinç ve memnuniyetle karşılandı.

İran'daki bazı televizyon kanallarının sunucuları, Graham'ın ölüm haberini izleyicilere "müjde" olarak duyurdu.

Bir sunucu, haberi, "İran düşmanı Lindsey Graham öldü. Bu haber o kadar iyi ki iki kez okumak istiyorum." sözleriyle duyurdu. Aynı sunucu, "İran karşıtı Lindsey Graham öldü. ABD Kongresi'nin İran karşıtı en sert üyelerinden biriydi ve birçok kez Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını destekledi." ifadelerini kullandı.

Bir başka sunucu ise Graham'ın ölümünü, "Savaş yanlısı ve İran karşıtı Lindsey Graham'ın ölümü büyük İran halkına kutlu olsun." sözleriyle değerlendirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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