Bahar Şahin'e destek veren Deniz Uğur ne dedi? Bahar Şahin'in Mine Tugay olayı nedir?

Deniz Uğur'un oyuncu Mine Tugay'a yönelik sözleri ve genç oyuncu Bahar Şahin'e verdiği destek, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uğur'un açıklamaları sonrası "Deniz Uğur, Mine Tugay'a ne dedi?", "Bahar Şahin olayı nedir?" soruları kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Bahar Şahin'e destek veren Deniz Uğur ne dedi? Bahar Şahin olayı nedir? İşte detaylar…

BAHAR ŞAHİN'İN MİNE TUGAY OLAYI NEDİR?

Genç oyuncu Bahar Şahin ile deneyimli isim Mine Tugay arasında yaşandığı öne sürülen gerilim, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. "Zalim İstanbul" dizisinde birlikte rol alan iki oyuncu arasında sette yaşanan bazı olayların, yıllar sonra yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.

Bahar Şahin, konuk olduğu bir YouTube programında geçmişte bir projede çalıştığı meslektaşı tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını ifade etti. Şahin'in doğrudan isim vermemesiyle birlikte, sosyal medya kullanıcıları bu iddiaların hedefinde Mine Tugay'ın olduğunu öne sürdü.

Bahar Şahin'in Mine Tugay olayı nedir

DENİZ UĞUR BAHAR ŞAHİN HAKKINDA NE PAYLAŞTI?

Bu açıklamaların ardından deneyimli oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden Bahar Şahin'e destek vererek çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Deniz Uğur yaptığı sosyal medya paylaşımı sırasında "Bu çocuk koskoca dizide en çok konuşulan karakteri oynadı ve hayatta tek başına ayakta duruyor. Uğraşmayın, fena yaparım." ifadelerini kullandı.

Bahar Şahin'e destek veren Deniz Uğur ne dedi

Ardından Bahar Şahin'in röportajını alıntılayarak Mine Tugay'a tepki gösteren Deniz Uğur; "Kanalın genel müdürüyle sevgili olup senaryoyu kendi kötü karakterinin eksenine döndürüp seyirciyi diziden soğutan ruh hastalarını da gördük mesela. Torpilli olanlar tabii ki birbirini kollar ama Bahar'ın arkasında torpil yoktu. Sinsi değildir, içi dışı biridir. Sakın konuyu uzatıp beni konuşturmayın. Çünkü sektörel eleştiri en sevdiğim şeydir ve başkaları gibi çekinmem." sözleriyle sosyal medyada büyük ses getirdi. Kısa süre içerisinde hızla yayılan paylaşımların ardından Bahar Şahin'in yanı sıra Deniz Uğur'un Mine Tugay hakkında yaptığı paylaşımlar da yoğun ilgi gördü. İşte, o paylaşımlar...

Deniz Uğur olayı nedir

Deniz Uğur'un Mine Tugay paylaşımları