Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Bahar dizisi 15. bölüm full HD izle ve Bahar dizisi full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Bahar dizisi 15. bölüm tek parça izle ve Bahar dizisi full HD bölüm izle diye araştırıyor. Bahar dizisi full HD bölüm izle! Bahar dizisi 15. bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bahar'ın 14. Bölümünde; Peran hastanesi yangını kontrol altına alır. Timur hem Rengin'in hem de Çağla'nın baskısı altındadır. Bahar bir avukatla görüşmeye kararlıdır, Çağla'nın yardımıyla avukat Ayhan'la tanışır. Yangın görüntülerini kontrol eden Seren, görüntülerde hiç beklemediği bir şeye tanık olur! Evren ve Timur hastanede büyük bir kavga eder, bu kavganın sonucunda Evren ve Bahar'ın ilişkisi sarsılır. Umay ve Parla'nın arasındaki gerilim iyice artar. Nevra'nın ameliyatından sonra düzenlediği partide Bahar herkesi şok edecek bir konuşma yapar.

BAHAR DİZİSİ 15. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)

BAHAR DİZİSİ KONUSU NE?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI