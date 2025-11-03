Haberler

Az önce deprem mi oldu, şimdi deprem nerede oldu, şiddeti kaç, merkezi neresi, kaç saniye sürdü?

Az önce deprem mi oldu, şimdi deprem nerede oldu, şiddeti kaç, merkezi neresi, kaç saniye sürdü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kısa bir süre önce 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Balıkesir başta olmak üzere Bursa, İstanbul, İzmir ve çevre illerde hissedildi. Deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Depremin merkezi neresi?", "Şiddeti ve süresi ne kadar?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Uzmanlar, sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini ve merkez üssü çevresinde kısa süreli titreşimlerin yaşandığını belirtiyor.

AFAD SON DAKİKA DUYURUSU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından bölgede artçıların devam ettiği bildirildi.

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından sık sık meydana gelen sarsıntılarla adeta bir beşik gibi sallanmayı sürdürüyor. Son olarak Balıkesir'den gelen bu deprem haberi, bölge halkında yeniden endişe yarattı.

Az önce deprem mi oldu, şimdi deprem nerede oldu, şiddeti kaç, merkezi neresi, kaç saniye sürdü?

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, 11 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sadece Balıkesir'de değil, İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

VATANDAŞLAR NORMALE DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Sındırgı'da 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkı yaralarını sarmaya devam ediyor. İlçe merkezinde birçok esnaf onarımını tamamladığı dükkanlarını yeniden açarken, pazar yerlerinde vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yürüttüğü hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağır hasarlı binalar kontrollü biçimde yıkılırken, yetkililer vatandaşları tehlike arz eden yapılara girmemeleri konusunda uyarıyor.

Az önce deprem mi oldu, şimdi deprem nerede oldu, şiddeti kaç, merkezi neresi, kaç saniye sürdü?

AFAD'DAN DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI

AFAD, Sındırgı'da yürütülen çalışmalarla ilgili olarak "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenledi. Toplantıya AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, hasar tespit çalışmaları, geçici barınma alanlarının durumu ve konteyner kurulumu gibi konular ele alındı. Ayrıca, kırsal mahallelerde yürütülen diğer çalışmalar da değerlendirildi.

AFAD Başkanı Pehlivan, toplantının ardından acil yıkımı planlanan binalarda yürütülen tahliye ve yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. AFAD açıklamasında, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, afetin izlerini silmek için koordineli şekilde çalışıyor ve milletimizin yanında olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.