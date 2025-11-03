Az önce deprem mi oldu, şimdi deprem nerede oldu, şiddeti kaç, merkezi neresi, kaç saniye sürdü?

Vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Depremin merkezi neresi?", "Şiddeti ve süresi ne kadar?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Uzmanlar, sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini ve merkez üssü çevresinde kısa süreli titreşimlerin yaşandığını belirtiyor.

AFAD SON DAKİKA DUYURUSU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından bölgede artçıların devam ettiği bildirildi.

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından sık sık meydana gelen sarsıntılarla adeta bir beşik gibi sallanmayı sürdürüyor. Son olarak Balıkesir'den gelen bu deprem haberi, bölge halkında yeniden endişe yarattı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, 11 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sadece Balıkesir'de değil, İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

VATANDAŞLAR NORMALE DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Sındırgı'da 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkı yaralarını sarmaya devam ediyor. İlçe merkezinde birçok esnaf onarımını tamamladığı dükkanlarını yeniden açarken, pazar yerlerinde vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yürüttüğü hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağır hasarlı binalar kontrollü biçimde yıkılırken, yetkililer vatandaşları tehlike arz eden yapılara girmemeleri konusunda uyarıyor.

AFAD'DAN DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI

AFAD, Sındırgı'da yürütülen çalışmalarla ilgili olarak "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenledi. Toplantıya AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, hasar tespit çalışmaları, geçici barınma alanlarının durumu ve konteyner kurulumu gibi konular ele alındı. Ayrıca, kırsal mahallelerde yürütülen diğer çalışmalar da değerlendirildi.

AFAD Başkanı Pehlivan, toplantının ardından acil yıkımı planlanan binalarda yürütülen tahliye ve yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. AFAD açıklamasında, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, afetin izlerini silmek için koordineli şekilde çalışıyor ve milletimizin yanında olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.