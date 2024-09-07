Az önce deprem mi oldu? 7 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 7 Eylül az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı birçok ilde hissedildi. Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, "Şu an itibariyle bize gelen olumsuz bilgi yok" dedi.

PAZARCIK'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.