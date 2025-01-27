Az önce deprem mi oldu? 27 Ocak Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu?
Bursa'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeleyerek vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kendi bölgesinde yaşanan depremleri merak edenler, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 27 Ocak en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu ve az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, en son deprem kaç şiddetinde oldu?
Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 27 Ocak az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
EN SON DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD'ın aktardığına göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 km derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD'ın geçtiği "son dakika" bilgisine göre Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 9,74 km derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.