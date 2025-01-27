Az önce deprem mi oldu? 27 Ocak Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 27 Ocak az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'ın aktardığına göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 km derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'ın geçtiği "son dakika" bilgisine göre Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 9,74 km derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.