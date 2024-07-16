Az önce deprem mi oldu? 16 Temmuz en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeleyerek vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kendi bölgesinde yaşanan depremleri merak edenler, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 16 Temmuz en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu ve az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, en son deprem kaç şiddetinde oldu?
Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 16 Temmuz az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
EN SON DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD'ın ölçümlerine göre bugün büyük bir deprem olmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesinde, 3.0 büyüklüğünün üzerindeki depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Daha küçük depremler de bu listede yer almaktadır.