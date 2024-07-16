Az önce deprem mi oldu? 16 Temmuz en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 16 Temmuz az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'ın ölçümlerine göre bugün büyük bir deprem olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesinde, 3.0 büyüklüğünün üzerindeki depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Daha küçük depremler de bu listede yer almaktadır.