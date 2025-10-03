Ayşen Gürcan kimdir? Ak Partili Vekil Ayşen Gürcan kaç yaşında, nereli?

AK Parti'nin önemli isimlerinden biri olan milletvekili Ayşen Gürcan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz kaza sonrası geniş bir kesim tarafından gündemin odağına yerleşti. Kaza sonrası sağlık durumu hakkında net bilgi beklenirken, vatandaşlar ve takipçileri aynı zamanda Ayşen Gürcan'ın hayatını, siyasi geçmişini, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYŞEN GÜRCAN KİMDİR?

Ayşen Gürcan, akademisyenlikten bürokratlığa ve siyasete uzanan geniş bir kariyere sahip önemli bir isimdir. 25 Kasım 1963 tarihinde Burdur'da doğmuştur. Eğitim hayatını Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde tamamlayan Gürcan, yüksek lisans ve doktorasını da Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapmıştır.

Akademik kariyerine 1990-2006 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak devam etmiştir. Daha sonra kamu bürokrasisine geçiş yaparak 2006-2011 yılları arasında Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

Gürcan, 63. Hükümet döneminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak dışarıdan atanmış, 11. ve 12. Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ise Başdanışmanlık görevinde bulunmuştur. Eğitim alanındaki tecrübesini Kadıköy Ahmet Sani Gezi Kız İmam Hatip Lisesi'nde okul müdürü olarak da sürdürmüştür.

Ayrıca 2022-2023 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurul Üyesi olarak görev yapmıştır. Çok yönlü akademik ve bürokratik deneyimiyle tanınan Gürcan, İngilizce bilmekte ve sosyal politikalar alanında uzmanlaşmıştır.

AYŞEN GÜRCAN KAÇ YAŞINDA?

Ayşen Gürcan, 25 Kasım 1963 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan eğitim, akademik ve bürokratik kariyeriyle Türkiye'nin önemli kadın isimlerinden biri olarak tanınmaktadır.

AYŞEN GÜRCAN NERELİ?

Ayşen Gürcan, Türkiye'nin güneybatısında yer alan Burdur ilinde doğmuştur. Burdur, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla bilinen bir şehir olup Gürcan'ın memleketidir. Ailesinin kökenleri de bu bölgeye dayanmaktadır.

AYŞEN GÜRCAN EVLİ Mİ?

Ayşen Gürcan, bekar bir isimdir. Üç çocuk annesi olan Gürcan, ailesine ve kariyerine yoğun şekilde odaklanmış bir hayat sürmektedir. Hem annelik hem de profesyonel yaşamını başarılı şekilde yürütmektedir.

AYŞEN GÜRCAN KARİYERİ

Ayşen Gürcan'ın kariyeri akademik çalışmalarla başlamış, zamanla kamu yönetimi ve siyasete doğru genişlemiştir. 1990'dan 2006 yılına kadar Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmış, akademik alanda önemli deneyim kazanmıştır.

Daha sonra bürokrasiye geçiş yaparak Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş, burada sosyal politikalar alanında kritik projeler yürütmüştür. 63. Hükümet döneminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak dışarıdan atanmış, ülkenin sosyal politikalarına yön veren isimlerden biri olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde de başdanışmanlık yaparak devletin üst düzey karar alma süreçlerinde yer almıştır. Eğitim alanındaki çalışmalarını Kadıköy Ahmet Sani Gezi Kız İmam Hatip Lisesi'nde okul müdürlüğü yaparak sürdürmüş, son yıllarda YÖK Genel Kurul Üyesi olarak yükseköğretim politikalarına katkı sağlamıştır. Gürcan, hem akademik hem de bürokratik alanlarda Türkiye'nin önemli kadın figürlerinden biri olarak kariyerini sürdürmektedir.