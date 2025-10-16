İstanbul Beykoz'da yaşanan vahim cinayet, ülke gündemini derinden sarstı. Genç bir kadın, eski sevgilisi tarafından barışma bahanesiyle evinde ziyaret edildiği sırada, hiç beklenmedik ve korkunç bir saldırıya uğradı. Peki, Aysel Karakoç kimdir, nasıl öldü? Sevgilisi tarafından öldürülen Aysel Karakoç kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde!

AYSEL KARAKOÇ KİMDİR?

İstanbul Beykoz'da yaşanan trajik olayın merkezinde yer alan Aysel Karakoç, çevresinde sevilen, hayatını bağımsız şekilde sürdürmeye çalışan genç bir kadındı. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Aysel Karakoç sosyal hayatına önem veren, güçlü ve dirençli bir karaktere sahipti. Fakat ne yazık ki, özel hayatında yaşadığı sorunlar onun yaşamını kaybetmesine sebep oldu.

Aysel Karakoç'un yaşamı, ailesi ve arkadaşları tarafından büyük bir üzüntüyle anılmakta olup, yaşanan bu acı olay toplumda kadına yönelik şiddet tartışmalarını yeniden alevlendirmiştir. Karakoç, hayatının en zor dönemlerinden birini yaşarken, eski sevgilisi tarafından ölümle sonuçlanan bir saldırıya maruz kaldı.

SEVGİLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN AYSEL KARAKOÇ KAÇ YAŞINDAYDI?

Aysel Karakoç, maalesef genç yaşta hayatını kaybetti. Resmi kaynaklar ve yetkililer tarafından doğrulanan bilgilere göre, Karakoç'un yaşının 20'li yaşların başında olduğu öğrenilmiştir. Genç bir kadın olarak, hayata dair umutları ve planları olan Karakoç, yaşadığı bu trajediyle birlikte ailesini ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Bu acı kayıp, özellikle genç yaşta kadına yönelik şiddetin önlenmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'de kadın cinayetleri, özellikle genç kadınlar arasında büyük endişe yaratmakta ve toplumda bu konuda alınması gereken önlemler konusunda bilinç oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.

AYSEL KARAKOÇ NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

İstanbul Beykoz Çubuklu'da gerçekleşen olayda, Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Fethi Ş. tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak öldürüldü. Polis ve sağlık ekiplerinin aktardığı bilgilere göre, Fethi Ş., barışma bahanesiyle genç kadının evine gelmiş, burada ikili arasında henüz netleşmeyen bir nedenle tartışma başlamıştı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, Fethi Ş. yanında getirdiği bıçakla Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 defa bıçakladı. Olay sırasında, kadının evinden gelen çığlıklar komşular tarafından duyuldu ve polis ile sağlık ekiplerine haber verildi.

İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, Aysel Karakoç hızla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri şüpheli Fethi Ş.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma halen devam etmektedir.