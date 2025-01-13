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Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne?

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Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Dizi ve film sektöründe tekelleşmeye yol açtığı iddiasıyla soruşturma açılan ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki, Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne?

Ayşe Barım kimdir ve Serenay Sarıkaya-Ayşe Barım olayında son durum gündeme geliyor. Serenay Sarıkaya gibi ünlü sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

TV100'den Fuat Uğur'un yazdığı yazı sonrasında sinema ve dizi sektörü adeta karıştI. Uğur'un yazısında menajerlik şirketinin "tekelleşme" çalışmalarıyla beraber Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkisi hakkında "reklam ilişkisi" ifadeleri yer almıştı. Rekabet Kurulu, Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ve sektördeki birçok ünlü ismi temsil eden ID İletişim başta olmak üzere bazı menajerlik şirketleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise bizzat Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın çalışma hürriyetinin ihlali, şantaj gibi tüm iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti.

Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne?

Sabah'ın haberine göre, dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalık iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Başsavcılık, MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan rapor talep etti. Soruşturma kapsamında, ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle kendisine yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne?

SARIKAYA VE DEMİR İFADE VERECEK

Ayrıca, Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, "5 milyon dolarlık reklam aşkı" iddialarıyla ilgili ifade verecek. Çiftin telefon kayıtları kara para ve vergi kaçırma ihtimali açısından incelenirken, ilişkilerinin gerçek olmadığı ve bir iş adamından Ayşe Barım aracılığıyla 5 milyon dolar alındığı iddiaları da soruşturuluyor.

Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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