Haberler

Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren gazeteci Ayşe Arman, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Arman, Arnavutköy'deki evinin detaylarını paylaştı. Küçük ama mütevazı yapısıyla öne çıkan evin Boğaz manzarası ve içindeki kocaman kitaplık gözlerden kaçmadı. Evin yatak odasında ise Boğaz'a bakan, boydan boya uzanan geniş cam detayının yer alması dikkat çekti.

  • Ayşe Arman'ın Arnavutköy'deki evi boğaz manzarasına sahiptir.
  • Ayşe Arman'ın evinde kocaman bir kitaplık ve beyaz köşe koltuk bulunmaktadır.
  • Ayşe Arman ev dekorasyonunda ağırlıklı olarak beyaz tonları tercih etmiştir.

2004 yılında Ömer Dormen ile evlenen gazeteci Ayşe Arman, gündeme dair yorumları ve yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Ünlü isim bu kez açıklamalarıyla değil, Arnavutköy'deki evini paylaştığı görüntülerle gündeme geldi. Küçük ama mütevazı yapısıyla dikkat çeken evin iç detayları ilgi uyandırdı.

Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

"KÜÇÜK EVİMİZE GELDİM"

Boğaz manzarasına sahip evde yer alan kocaman kitaplık ilk bakışta göze çarparken, salondaki beyaz köşe koltuk da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Arman'ın ev dekorasyonunda ağırlıklı olarak beyaz tonları tercih ettiği görüldü. Ayşe Arman paylaşımına ise, "Küçük evimize geldim. Bavul henüz salonun ortasında. Hep kendimi iyi hissediyorum bu evde. Elmon ve Nükhet'e selam olsun" notunu ekledi.

Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Konya maçı öncesi kötü haber! İki yıldız isim forma giyemeyecek
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
title