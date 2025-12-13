Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

2004 yılında Ömer Dormen ile evlenen gazeteci Ayşe Arman, gündeme dair yorumları ve yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Ünlü isim bu kez açıklamalarıyla değil, Arnavutköy'deki evini paylaştığı görüntülerle gündeme geldi. Küçük ama mütevazı yapısıyla dikkat çeken evin iç detayları ilgi uyandırdı.

"KÜÇÜK EVİMİZE GELDİM"

Boğaz manzarasına sahip evde yer alan kocaman kitaplık ilk bakışta göze çarparken, salondaki beyaz köşe koltuk da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Arman'ın ev dekorasyonunda ağırlıklı olarak beyaz tonları tercih ettiği görüldü. Ayşe Arman paylaşımına ise, "Küçük evimize geldim. Bavul henüz salonun ortasında. Hep kendimi iyi hissediyorum bu evde. Elmon ve Nükhet'e selam olsun" notunu ekledi.