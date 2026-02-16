Haberler

Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı

Güncelleme:
Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni bölümünden paylaşılan kesit gündem oldu. Avşar Kızı'nın rol aldığı yapımın fragmanındaki sofraya gelen domuz eti sahnesi tepki topladı.

  • ATV'de yayınlanan 'Aynı Yağmur Altında' dizisinin yeni bölümünde bir domuz eti sahnesi yer aldı.
  • Domuz eti sahnesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu ve izleyiciler arasında farklı görüşler oluştu.
  • Dizi, Hülya Avşar ve Nilsu Berfin Aktaş'ın başrollerinde yer aldığı, Londra'dan İstanbul'a uzanan bir kader ve aşk hikâyesini anlatıyor.

ATV'de yayınlanan Aynı Yağmur Adlı dizinin yeni bölümünde yer alan domuz eti sahnesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Hülya Avşar, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizi konusuyla ilgi görüyor.

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde domuz eti sahnesi sosyal medyayı ikiye böldü. Fragmanda verilen o görüntüler için izleyiciler farklı görüşler dile getirildi. Bazıları sahnenin senaryo gereği olduğunu savunurken bazıları ise tepki gösterdi.

Aynı Yağmur Altında dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı

Aynı Yağmur Altında dizisi, Londra'dan İstanbul'a uzanan etkileyici bir kader ve aşk hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor. İnsan hakları savunucusu Rosa'nın hayatı, Londra'da katıldığı bir Gazze protestosu sırasında yaşadığı beklenmedik olayla tamamen değişir. Aldığı darbe sonrası ölümcül bir hastalıkla yüzleşmek zorunda kalan Rosa, aynı zamanda geçmişine dair gizemli bir çağrıyla köklerini aramaya başlar.

Bu yolculuk Rosa'yı İstanbul'a sürüklerken, kader onu Ali ile yeniden karşı karşıya getirir. Farklı dünyalara ait bu iki insan arasında kısa sürede güçlü ve derin bir bağ oluşur. Ancak bu bağ; aile baskıları, inanç çatışmaları ve karanlık sırlarla dolu zorlu sınavlardan geçmek zorunda kalacaktır. Dizi, aşkın bedelini, insanın geçmişiyle yüzleşmesini ve kaderin dönüştürücü gücünü çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıjyqcs85fkm:

Atv zemin hazırlıyor her şey normal gibi algı galiba

