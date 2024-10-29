Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler?

Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilen Ayla, Kore Savaşı sırasında Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin, kimsesiz bulduğu beş yaşındaki Koreli bir kız çocuğuna Ayla adını vererek ona yaklaşık bir buçuk yıl boyunca babalık yapmasını ve ikilinin dokunaklı hikayesini konu alıyor. Ayla filmi gerçek hikaye mi? Detaylar haberimizdedir…

AYLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

1950 yılında Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasıyla, Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısına yanıt veren Türkiye, bölgeye bir tugay gönderir. Tugayda görevli askerlerden Süleyman Astsubay (Süleyman Dilbirliği), gece savaş meydanında annesi ve babası ölmüş küçük bir kız çocuğunu bulur. Ona isim vermek isteyen Süleyman Astsubay, "Ay gibi yüzü var, zaten Ay ışığında bulduk," diyerek minik kıza Ayla adını koyar.

Süleyman Astsubay, 15 ay boyunca bakımını üstlendiği Ayla'dan ayrılmak zorunda kaldığında Türkiye'ye dönme vakti gelir. Üst düzey yetkililer de sürece dahil olur ve Ayla, Kore'deki Türk askeri misyonunun kurduğu Ankara Okulu'na başlatılır. Ancak Süleyman Astsubay, Ayla'yı yanına alarak Türkiye'ye götürmenin yollarını aramaktan vazgeçmez. Bir defasında, küçük kızı bir bavula yerleştirerek gizlice götürmeye bile çalışır, fakat Güney Kore yasaları engel olur. Savaşın ardından geçen yaklaşık 60 yıl sonra, kararlı gazetecilerin çabalarıyla Ayla ve Süleyman Astsubay, Güney Kore'deki Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.

AYLA FİLMİ OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/Süleyman Dilbirliği (1950)

- Süleyman astsubay/Süleyman Dilbirliği (1950) Çetin Tekindor - Süleyman astsubay/Süleyman Dilbirliği (2010)

- Süleyman astsubay/Süleyman Dilbirliği (2010) Kim Seol - Ayla (1950)

Lee Kyung - Jin - Ayla (2010)

Ali Atay - Ali astsubay

- Ali astsubay Taner Birsel - Binbaşı Fuat

Mehmet Esen - Albay Celal Dora

Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut

- Üsteğmen Mesut Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun

Eric Roberts - Binbaşı General Coulter

Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali

Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği

Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage

Büşra Develi - Nimet Dilbirliği (1950)

Meral Çetinkaya - Nimet Dilbirliği (2010)

Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge

Ali Barkın - Pepe Muharrem

Burç Kümbetlioğlu - Celal

AYLA FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

1950 yılında Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırması üzerine Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore'ye giden Türk tugayında yer alan Süleyman Dilbirliği, savaş meydanında Kim Eunja adında küçük bir kız çocuğu bulur. Annesi ve babası savaşta hayatını kaybetmiş olan bu kız, Dilbirliği'nin dilinde zor telaffuz edilen adını duyunca "Ayla" olarak anılmaya başlar. Süleyman Astsubay, küçük kızı savaş koşullarında korur, ona bakım yapar ve temizler. Türkiye'ye dönüş hazırlıkları başladığında, Ayla'yı da yanına almak isteyen Süleyman, ne yazık ki bu isteğini gerçekleştiremez. Yaklaşık 60 yıl sonra, 2012 yılında Seul'de Süleyman Dilbirliği ile Kim Eunja yeniden bir araya gelirler.