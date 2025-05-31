Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, nereli?

Kamuoyunda "Aykut Erdoğdu kimdir" sorusu kadar, "Aykut Erdoğdu kaç yaşında" ve "Aykut Erdoğdu nereli" soruları da sıklıkla araştırılıyor. Özellikle ekonomi alanındaki uzmanlığıyla dikkat çeken Aykut Erdoğdu kimdir ve neden bu kadar ilgi görüyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?

Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos 1972 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğmuştur. Eğitimine Erzurum'da başlayan Erdoğdu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Carnegie Mellon Üniversitesi'nde kamu politikaları ve yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Erdoğdu'nun uzmanlık alanları arasında mali analiz, uluslararası muhasebe ve denetim standartları ile finansal modelleme yer almaktadır. 2005 yılında ABD İç Denetçiler Enstitüsü tarafından verilen Sertifikalı İç Denetçi (CIA) unvanını almaya hak kazanmıştır.

Kariyerine 1995 yılında Hazine Müsteşarlığı'nda stajyer kontrolör olarak başlayan Aykut Erdoğdu, zamanla hazine başkontrolörü olmuştur. Bu süreçte IMF, Dünya Bankası ve AB projelerinin denetiminde önemli görevler üstlenmiştir.

Siyasete 2011 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak giren Aykut Erdoğdu, 24., 25., 26. ve 27. dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev almıştır. Aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve CHP grup sözcülüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

2022 yılında özel hayatıyla ilgili gündem olan gelişmelerin ardından CHP'den istifa eden Aykut Erdoğdu, 2023 yılında partiye yeniden katılmıştır. 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılmış ancak seçimi kazanamamıştır.

4 AYRI SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İlk soruşturma kapsamında, İBB iştiraki İSTAÇ'ın yaptığı bir sözleşmeyle bağlantılı rüşvet iddiası nedeniyle eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik hakkında gözaltı kararı verildi.

İkinci soruşturma, Beşiktaş Belediyesi merkezli olarak yürütüldü. "Suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine genişletilen soruşturmada, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka da dahil olmak üzere toplam 27 kişi için gözaltı kararı verildi.

Üçüncü soruşturma ise Beşiktaş Belediyesi'nin 2019 yılı 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar üzerindeki yolsuzluk iddialarını kapsıyor. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür Müdürü ve şimdiki Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir hakkında işlem yapıldı. Toplam 11 şüpheliden 9'u için gözaltı kararı verildi.

Son olarak Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada ise Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve üç kamu görevlisi hakkında inşaat firmalarına baskı yoluyla çıkar sağladıkları iddiasıyla gözaltı kararı alındı.

Soruşturmalar kapsamında belediyelerde hak ediş ödemelerinin ve imar izinlerinin maddi menfaat karşılığı yapıldığı, seçim süreçlerinde bazı başkanların finansman temininde usulsüz yollar izlediği ve kamu kaynaklarının paravan şirketler aracılığıyla zarara uğratıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ OPERASYONLARDA 110 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İBB'ye yönelik 19 Mart'ta "yolsuzluk ve terör" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 271 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 110 kişi tutuklandı.