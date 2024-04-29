Aycan Yanaç aldatıldı mı? Aycan Yanaç sevgilisini nerede bastı? Ünlü isim Aycan Yanaç'ın aldatılma iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yanaç'ın sevgilisini nerede ve nasıl yakaladığı merak konusu oldu. Bu durum, Yanaç'ın hayranları arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Peki, Aycan Yanaç sevgilisini kimle yakaladı? Aycan Yanaç olayı nedir, sevgilisi ne yaptı?

AYCAN YANAÇ SEVGİLİSİNİ KİMLE YAKALADI?

TV100'de yer alan habere göre, aldığı haber üzerine gittiği mekanda sevgilisini bir kadınla samimi şekilde gördü. Çılgına dönen Yanaç, sevgilisine hesap sorarak tokat attı. Günay ise yaşanan arbedenin ardından güvenliklere "Bunu atın" diyerek sevgilisini mekandan çıkarttı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen güzel yarışmacı, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek "5 yıl sonra gözüm açıldı. Herkes kendine yakışanı yapar" diyerek özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi. Yanaç'ın ellerindeki yaralar da dikkat çekti. Aycan Yanaç daha önce de Survivor'da mücadele ederken sevgilisinin ihanetiyle sarsılmıştı.

AYCAN YANAÇ ALDATILDI MI?

Survivor'daki başarılı performansıyla tanınan milli sporcu Aycan Yanaç, sevgilisi Muhammed Zeyit Günay'ın ihanetiyle sarsıldı. Sevgilisinin bir mekanda kadınla yakınlaştığını öğrenen yarışmacı, olay çıkardı.

Survivor'daki başarılı performansıyla tanınan milli sporcu Aycan Yanaç, sevgilisi Muhammed Zeyit Günay'ın ihanetiyle sarsıldı. Sevgilisinin bir mekanda kadınla yakınlaştığını öğrenen yarışmacı, olay çıkardı.