Aybüke Yalçın kimdir, nerelidir? Şenay Aybüke Yalçın neden vefat etti?

Genç yaşta yaşamını yitirmesiyle Türkiye'nin yüreğini yakan Şenay Aybüke Yalçın, son günlerde yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, onun kim olduğunu, nerede doğduğunu ve nasıl bir yaşam sürdüğünü detaylı şekilde araştırıyor. Peki, Şenay Aybüke Yalçın kimdir, aslen nerelidir, görev yaptığı şehirde başına ne geldi? Aybüke Yalçın'ın hayatını kaybetmesine neden olan olay neydi? İşte, Aybüke Yalçın'ın hayatı, memleketi ve vefatına dair merak edilen detaylar…

AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

1994 yılında Çorum'un Osmancık ilçesinde dünyaya gelen Şenay Aybüke Yalçın, lise öğrenimini Körfez Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Bu dönemde müzik alanına olan ilgisiyle Edremit Kültür ve Sanat Derneği'nde eğitim aldı. Müzik tutkusunu akademik düzeye taşıyan Yalçın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Batman'ın Kozluk ilçesine atanarak Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak göreve başladı.

Aybüke Yalçın sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda izcilik faaliyetlerine de liderlik yapan bir gönüllüydü.

Şenay Aybüke Yalçın kimdir

ŞENAY AYBÜKE YALÇIN NEDEN VEFAT ETTİ?

9 Haziran 2017 tarihinde, karne töreninin ardından öğretmen arkadaşlarıyla birlikte otomobile binen Yalçın, Kozluk ilçe merkezinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırının hedefi oldu. Asıl hedefin Belediye Başkanı Veysi Işık olduğu saldırıda, gasp edilen bir taksiden uzun namlulu silahla ateş açıldı. Başkanın aracı saldırıdan kurtulmak için yön değiştirirken, saldırgan ateşi kesmedi ve etrafındaki araçlara da kurşun yağdırmaya devam etti. Bu esnada yakından geçen araçta bulunan Aybüke Yalçın, kurşunlardan birinin hedefi oldu. Hemen hastaneye kaldırılan genç öğretmen, Kozluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Cenazesi memleketi Osmancık'a getirilerek burada toprağa verildi.

Saldırıyı gerçekleştiren terörist, olay yerinden kaçarken Bekirhan Jandarma Karakolu önünde dur ihtarına uymadı ve içinde bulunduğu aracı infilak ettirdi. 22 Mart 2018'de yapılan operasyonla, saldırıya ait bombalı düzenekleri hazırladığı belirlenen "Agit" kod adlı PKK'lı teröristin, Sason kırsalında etkisiz hale getirildiği açıklandı. Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen dava kapsamında ise olayla bağlantısı olan beş kişi, terör örgütüne silah temin etmek suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın anısını yaşatmak adına Türkiye'nin birçok ilinde çeşitli kurum ve yapıya ismi verildi. Görev yaptığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi, mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi ve saldırının gerçekleştiği Batman'daki Hastane Caddesi, onun ismiyle anılmaya başlandı. Ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin orkestra salonu da onun adını taşıyor.

Bunların yanı sıra; Osmancık'taki bir ortaokula, Kozluk'taki bir konukevine, Muş Bozbulut'taki bir okul kütüphanesine, Hatay Dörtyol'daki başka bir kütüphaneye, Adana Pozantı'daki bir lisenin resim atölyesine ve Safranbolu'daki bir üst geçide Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildi. Çorum Laçin'de ise onun adına bir sanat merkezi kuruldu.