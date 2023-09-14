AYASOFYA KAPATILIYOR MU? Ayasofya açık mı, kapalı mı? Ayasofya ibadete kapandı mı, kapanıyor mu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kapsamlı bir restorasyon projesini başlattı. Bu proje, birden fazla aşamada gerçekleştirilecek olup, ikinci aşama restorasyonun tamamlanmasıyla Ayasofya-i Kebir Camii ibadete ve ziyarete açılacak. Vatandaşların ise merak ettiği konu Ayasofya kapatılıyor mu? Ayasofya açık mı, kapalı mı? Ayasofya ibadete kapandı mı, kapanıyor mu? Oldu. İşte detaylar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bu kapsamlı restorasyon çalışması, Ayasofya'nın deprem güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Peki, Ayasofya kapatılıyor mu? Ayasofya açık mı, kapalı mı? Ayasofya ibadete kapandı mı, kapanıyor mu? İşte detaylar…

AYASOFYA KAPATILIYOR MU?

İddialara göre yapılacak üç yıl önce ibadete açılan yaklaşık bin 500 yıllık Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi önümüzdeki aylarda geniş çerçeveli tadilata girecek. Özellikle Ayasofya'daki çalışmaların yaklaşık elli sene sürmesi bekleniyor. İkinci aşama restorasyonunda cami ibadete ve ziyarete açık olacak ve minareler dahil tüm bina depreme karşı güçlendirilecek. Ayrıca, caminin dış cephelerinde beton harç temizliği ve üç boyutlu tarama ile belgeleme işlemi de gerçekleştirilecek.

AYASOFYA AÇIK MI, KAPALI MI?

İlk aşama restorasyonunda, II. Mehmet Türbesi, II. Selim Türbesi ve Muvakkithane gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmişti. Ancak Ayasofya'nın tümünü kapsayan bu ikinci aşama restorasyonunun süresinin uzun olabileceği belirtiliyor.

Restorasyon çalışmalarıyla ilgili olarak Bilim Kurulu üyelerinden Yüksek Mimar İhsan Sarı, Ayasofya gibi tarihi eserlerin restorasyon sürelerinin kesin olarak tahmin edilemeyeceğini, ancak birkaç nesil sürebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, bazı minarelerde konsolidasyon maksatlı müdahalelerin yapılacağı ve çatıdaki kurşunların onarılacağı belirtiliyor. Ancak bu çalışmaların titizlikle ve özgün malzemeler kullanılarak gerçekleştirileceği vurgulanıyor.

AYASOFYA İBADETE KAPANDI MI, KAPANIYOR MU?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaptığı 2014 yılında yaptığı çalışmada, Ayasofya'nın 4 minaresinin de 7 üzerinde depremde yıkılacağı ortaya çıkmıştı. Yaşanması beklenen büyük İstanbul depreminden etkilenmemesi için Ayasofya'nın güçlendirileceği ifade ediliyor. Bu yapılırken ibadete kapanması beklenmiyor.