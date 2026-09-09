Avukat Erkan Yalçın bombayı patlattı: “Bir erkek size çok hediye alıyorsa...”

Avukat Erkan Yalçın, Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Hukuk kariyerini ve sosyal medyada tanınma sürecini anlatan Yalçın, özel hayat, aldatma ve evlilik üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yalçın ayrıca yer aldığı Kaos Show programıyla ilgili bilinmeyenleri de paylaştı.

SOSYAL MEDYADA TANINMA SÜRECİNİ ANLATTI

Türkiye’de en çok tanınan avukatlardan biri olduğunu söyleyen Yalçın, sosyal medyada yürüme videolarıyla ünlenmesini “trajikomik” olarak nitelendirdi. Buna rağmen insanların sevgisini kazandığını düşündüğünü belirten Yalçın, medyada konuştuğu dönemde meslektaşlarının kendisini sürekli eleştirdiğini söyledi.

Yalçın, çalışma prensiplerine ilişkin ise “Referans olmadan kimseyle çalışmıyorum” derken, sosyal medyadan hiç iş almadığını ifade etti. Sosyal medyada aldığı tepkilere de değinen Yalçın, “Türkiye’de en çok linç yiyen avukat oldum” dedi.

BOŞANMALARIN ARTMASINDA ERİŞİLEBİLİRLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Boşanma davalarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, insanların birbirine çok hızlı erişebilmesinin ilişkileri etkilediğini belirtti.

“Boşanmaların bu kadar artmasının en büyük sebeplerinden biri, çok hızlı erişilebilir olmamız” diyen Yalçın, ilişkilerde yaşanan değişime dikkat çekti.

“100 DOSYAMIN 99’UNDA ALDATMA VAR”

Aldatma vakalarının boşanma davalarında önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Yalçın, çarpıcı bir istatistik paylaşarak “100 tane dosyamın 99’unda aldatma var” dedi.

Yalçın, kadın ve erkeklerin aldatma davranışlarına ilişkin de dikkat çeken bir yorum yaptı. “Türkiye’de en çok kadınlar aldatıyor ama en çok kandırılanlar da kadınlar oluyor” ifadelerini kullandı.

HEDİYE ALAN EŞLERLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Aldatma konusunda değerlendirmelerini sürdüren Yalçın, erkeklerin eşlerine veya partnerlerine çok fazla hediye almasıyla ilgili de dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Yalçın, “Bir erkek size çok hediye alıyorsa, sizi yüzde yüz aldatıyordur” derken, kadınların ise ilgisizlik nedeniyle aldatabildiğini savundu.

EVLİLİKTE MADDİYAT UYARISI

Evlilik tercihlerine ilişkin tavsiyelerde de bulunan Yalçın, karşı tarafın ev ve araba gibi maddi varlıklarını sorgulayan kişilere uyarıda bulundu.

“‘Evin, araban var mı?’ diye soran insanlardan kaçın, o insanla evlenmeyin” diyen Yalçın, evlilikte maddi beklentilerin ilişkilere zarar verebileceğini ifade etti.

“GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİĞİ DESTEKLİYORUM”

Yalçın, evlilik konusunda geleneksel yöntemlere ilişkin de görüşünü açıkladı. “Görücü usulü evliliği destekliyorum” diyen Yalçın, eş seçiminde kültürel uyumun önemli olduğunu savundu.

“Kendi kültürünüzden olmayan biriyle evlenmeyin” ifadelerini kullanan Yalçın, evliliklerde iletişim sorunlarına da dikkat çekerek “Biz evlendiğimizde iletişim kuramıyoruz” dedi.

KAOS SHOW’A KENDİ İSTEĞİYLE GİRDİ

Programda Kaos Show deneyimine de değinen Yalçın, programa katılma kararının kendisine ait olduğunu açıkladı. Yalçın, “Kaos Show’a girmekte çıkmakta kendi fikrimdi” diyerek hem programa giriş hem de ayrılık sürecinde kendi kararının etkili olduğunu belirtti.

“KAOTİK BİR ORTAMDA OLMAK İSTEMİYORUM”

Kaos Show’dan ayrılma nedenine ilişkin de konuşan Yalçın, programın yapısıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

“Kaotik bir ortamda olmak istemiyorum” diyen Yalçın, kendisine uygun olmayan bir ortamda bulunmayı tercih etmediğini ifade etti.

KAOS SHOW’A KATILDIĞI İÇİN PİŞMAN DEĞİL

Yalçın, programdan ayrılmış olmasına rağmen Kaos Show deneyiminden pişman olmadığını özellikle vurguladı.

“Kaos Show’a girdiğim için hiç pişman değilim” diyen Yalçın, programa katılmasının kendisi açısından önemli bir deneyim olduğunu belirtti.