Haberler

Av. Fatma Benli Yalçın: Kadın cinayetlerinin yüzde 89'unda koruma kararı yok

Av. Fatma Benli Yalçın: Kadın cinayetlerinin yüzde 89'unda koruma kararı yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Denetçisi Av. Fatma Benli Yalçın, Haberler.com'da kadına yönelik şiddetle mücadele raporunu değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'de şiddet algısının değişmesi gerektiğini vurgularken "aile desteği varsa şiddet devam etmiyor" dedi.

Kamu Denetçisi ve 25-26. Dönem İstanbul Milletvekili Av. Fatma Benli Yalçın, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun İç Anadolu'da gerçekleştirdiği kadına yönelik şiddet araştırmasının sonuçlarını Haberler.com yayınında sunucu Melis Yaşar'a yorumladı. Yalçın, yasaların tek başına yeterli olmadığını, aile desteği, toplumsal bilinç ve korunma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"YASALAR TEK BAŞINA DAVRANIŞ KALIPLARINI DEĞİŞTİRMİYOR"

Yalçın, rapordan elde edilen verilerin toplumsal dönüşüm ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade ederek "Yasalar önemli fakat tek başına davranış kalıplarını değiştirmiyor" dedi. Türkiye'de şiddet algısının dönüştürülmesinin zorunluluk olduğunu vurgulayan Yalçın, "Toplumda kadına karşı şiddet algısını değiştirdiğimizde başarıya ulaşmamız mümkün" ifadelerini kullandı.

Av. Fatma Benli Yalçın: Kadın cinayetlerinin yüzde 89'unda koruma kararı yok

"AİLE DESTEĞİ YOKSA ŞİDDET VE CİNAYET RİSKİ ARTIYOR"

Araştırmada birçok kritik veri bulunduğunu belirten Yalçın, "Yapılan araştırma bize şunu gösterdi, aileler şiddet mağduru kadının yanındaysa orada şiddet devam etmiyor" dedi. İşsiz kadınların daha fazla şiddete uğradığını, kadın cinayetlerinin yüzde 89'unda koruma kararı bulunmadığını aktaran Yalçın, faillerin yüzde 76'sının sabıkalı olduğunu açıkladı. Ayrıca "Elektronik kelepçe kullanılan hiçbir vakada kadın cinayeti gerçekleşmiyor" diyerek bu yöntemin etkisine dikkat çekti.

"ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ TV'DE YASAKLANMALI, AİLE DANIŞMANLIĞI ZORUNLU OLMALI"

Yalçın, medya ve bilinçlendirme politikalarının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek "TV'de sigara yasakken, kadına ve çocuğa şiddet içeren görüntüler de yasaklanmalı" dedi. Kadın cinayetlerinin önemli bir kısmında madde bağımlılığı bulunduğunu açıklayan Yalçın, aile danışmanlığının zorunlu hale getirilmesinin faydalı olacağını söyledi. Elektronik kelepçe kararının gecikmesinin ağır sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Yalçın, "Elektronik kelepçe kararının hemen verilmemesi durumunda kadın cinayeti gibi vahim olay yaşanabilir" dedi.

Melis Yaşar
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.