Av. Fatma Benli Yalçın: Kadın cinayetlerinin yüzde 89'unda koruma kararı yok

Kamu Denetçisi ve 25-26. Dönem İstanbul Milletvekili Av. Fatma Benli Yalçın, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun İç Anadolu'da gerçekleştirdiği kadına yönelik şiddet araştırmasının sonuçlarını Haberler.com yayınında sunucu Melis Yaşar'a yorumladı. Yalçın, yasaların tek başına yeterli olmadığını, aile desteği, toplumsal bilinç ve korunma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"YASALAR TEK BAŞINA DAVRANIŞ KALIPLARINI DEĞİŞTİRMİYOR"

Yalçın, rapordan elde edilen verilerin toplumsal dönüşüm ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade ederek "Yasalar önemli fakat tek başına davranış kalıplarını değiştirmiyor" dedi. Türkiye'de şiddet algısının dönüştürülmesinin zorunluluk olduğunu vurgulayan Yalçın, "Toplumda kadına karşı şiddet algısını değiştirdiğimizde başarıya ulaşmamız mümkün" ifadelerini kullandı.

"AİLE DESTEĞİ YOKSA ŞİDDET VE CİNAYET RİSKİ ARTIYOR"

Araştırmada birçok kritik veri bulunduğunu belirten Yalçın, "Yapılan araştırma bize şunu gösterdi, aileler şiddet mağduru kadının yanındaysa orada şiddet devam etmiyor" dedi. İşsiz kadınların daha fazla şiddete uğradığını, kadın cinayetlerinin yüzde 89'unda koruma kararı bulunmadığını aktaran Yalçın, faillerin yüzde 76'sının sabıkalı olduğunu açıkladı. Ayrıca "Elektronik kelepçe kullanılan hiçbir vakada kadın cinayeti gerçekleşmiyor" diyerek bu yöntemin etkisine dikkat çekti.

"ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ TV'DE YASAKLANMALI, AİLE DANIŞMANLIĞI ZORUNLU OLMALI"

Yalçın, medya ve bilinçlendirme politikalarının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek "TV'de sigara yasakken, kadına ve çocuğa şiddet içeren görüntüler de yasaklanmalı" dedi. Kadın cinayetlerinin önemli bir kısmında madde bağımlılığı bulunduğunu açıklayan Yalçın, aile danışmanlığının zorunlu hale getirilmesinin faydalı olacağını söyledi. Elektronik kelepçe kararının gecikmesinin ağır sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Yalçın, "Elektronik kelepçe kararının hemen verilmemesi durumunda kadın cinayeti gibi vahim olay yaşanabilir" dedi.