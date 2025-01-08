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ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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8 Ocak tarihli Esra Erol'da son bölümün canlı izleme linki ATV'nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Esra Erol'un popüler programında bu hafta yaşananlar ve son gelişmeler merakla bekleniyor. Programın canlı yayınını izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya uygulamasından izleyebilirler.

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 8 Ocak tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan Çimen, 13 Kasım'da İstanbul'dan kaybolan eşi Arzu Hanımı aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Sinan Bey 3 çocuğunun annesi olduğunu söylediği Arzu Hanımın, çocuklarına "ben babaannenize yemek yapmaya çıkıyorum" diyerek evden çıkıp kendisinden bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Çağrı Bey kendisini yaralayarak hastanelik ettikten sonra kızını da alıp giden eşini arıyor. Eşinin Mustafa Emil'e kaçtığını iddia etti. Mustafa Emil'den mesaj aldığını mesajda "karını benden uzak tut" yazdığını söyledi. Çağrı Bey 4-5 yıllık evliliğinden boşanmak istediğini ve çocuklarının velayetini almak istediğini söyledi. Sinema Hanım stüdyoya gelerek yayına katıldı. Sinem Hanımın Çağrı Bey ile 2.5 aydır birlikteyiz demesi üzerine Aralık 2020 ve Ağustos 2020'de Çağrı Bey ile sarılarak çekildikleri fotoğraflar yayınlandı. Sinem Hanım stüdyoyu terk etti.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. Ahmet Duran Kuzu'nun dini nikahlı eşi Fatih'e o mesajı atan Necla Hanım yayına katıldı. Necla Hanım, Yusuf Bey'in Rabia Hanımı tanıdığını söyledi. Sesli de konuştum mesaj da attım ama üzerinden 1 yıl geçti dedi. Fatih'e Yusuf'u, Ahmet'i söylediğini anlattı. Fatih'in tepkisi ne oldu diye sorulduğunda "Çocuk şoke oldu, çok şaşırdı, kendi canına kıymaya çalıştı" dedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

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