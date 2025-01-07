Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı

Bakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
Bakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız

Bakan Fidan'dan terör örgütüne son uyarı! Operasyon an meselesi
Donald Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Saygı duyduğum biri
Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

2 görevli öldürüldü! PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı

ATV CANLI YAYIN İZLE || 7 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 7 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV Esra Erol'da canlı izle! ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da'nın 7 Ocak Salı canlı yayın izleme linki merak ediliyor. Esra Erol'da son bölümde yaşananlar ve canlı izleme linki haberimizde yer alıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İşte detaylar!

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 7 Ocak tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Programa Tokat'tan katılan Bilal Bey eşi Sıla Gökçe Pekdaş'ı aramak için yayına katıldı. 4 Yıldır evli olduğu eşi Sıla Hanım 4 yaşındaki kızımla birlikte 7 aydır kayıp diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Bilal Bey karım hastaneye diye çıktı Recep Deniz'e kaçtı dedi. Daha önce de zorla değil isteyerek gittiğini sonrasında pişman olup geri döndüğünü Bilal Bey kızı için onu affettiğini söyledi. Esra Erol kayıp olan eş Sıla Hanımı bulduğunu ve getirdiğini açıkladı. Recep Bey benim mutlu olmaya hakkım yok mu diyerek gözyaşlarını tutamadı. Sıla Hanım 5 yıldır Bilal Bey ile evli olduğunu ama 3 yıldır Recep Bey ile olduğunu söyledi.

Çağrı Bey kendisini yaralayarak hastanelik ettikten sonra kızını da alıp giden eşini arıyor. Eşinin Mustafa Emil'e kaçtığını iddia etti. Sinem Hanım 2.5 yaşındaki kızımın babası sen değilsin dedi. Çağrı Bey DNA testi yapıldı diyerek emin olduğunu belirtti. Sinem Hanım babası Cumali dedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 7 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Şermin Hanım'ın zorla kaçırıldığını söyleyen Mehmet Bey eşine ulaşabilmek için yayına katıldı. Şermin Karcı eşi Mehmet Bey'in kendisine psikolojik baskı yaptığını söyledi. Şermin Hanım, "Çocuklarımın kavga gürültü ile büyümelerine gerek yok benim onların gözü önünde dayak yeme hakkım yok" dedi. Eve geri dönmek istemediğini söyleyen Şermin Hanım, bugün "Çocuklarım için Mehmet Bey'e son bir şans veriyorum" dedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 7 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Rabia Hanım, 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. Rabia Hanım, Ahmet Duran Kuzu'yu tanıdığını amcasının oğlu olduğunu söyledi. Ahmet Bey, yayına bağlanarak Fatih'i en son 2018 yılında falan gördüğünü söyledi. Esra Erol, Rabia Aydın'ın bugün rahatsızlığı sebebiyle yayına katılamadığını söyledi. Rabia'nın telefon görüşmesi yaptığı Yusuf Sağır ise "Rabia Hanım köylüm ama kendisini tanımıyorum" diyerek çelişkili yanıt verdi.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 7 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Metrobüs durağında korku dolu dakikalar! Rastgele ateş açtı
img

Maaşının yarısını tek seferde harcadı
img

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi
Bu halinden eser kalmamış: Sergen Yalçın, yoğun bakımdaki kardeşinin son durumunu paylaştı

Bu halinden eser kalmamış! İşte Sergen'in kardeşinin son durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Son Dakika Haberleri

Suriye ismi değişecek mi, yeni adı ne olacak? Arsenal Newcastle CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Newcastle maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ömer Beyazıt kimdir? Rize PTT Ömer Beyazıt kimdir, neden öldü? Sporting Lizbon Porto CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sporting Lizbon Porto maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Selim Okumuş kimdir? PTT Müdür Vekili Selim Okumuş kimdir, neden öldü? Rize PTT saldırı anı VİDEOSU var mı? TRT Spor canlı izle! SPORTING LIZBON PORTO maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren adam kim, PTT çalışanlarını neden öldürdü? Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman? Timuçin Cengizhan mı? Cengiz Han asıl adı Timuçin mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.