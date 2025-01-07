ATV CANLI YAYIN İZLE || 7 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 7 Ocak tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Programa Tokat'tan katılan Bilal Bey eşi Sıla Gökçe Pekdaş'ı aramak için yayına katıldı. 4 Yıldır evli olduğu eşi Sıla Hanım 4 yaşındaki kızımla birlikte 7 aydır kayıp diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Bilal Bey karım hastaneye diye çıktı Recep Deniz'e kaçtı dedi. Daha önce de zorla değil isteyerek gittiğini sonrasında pişman olup geri döndüğünü Bilal Bey kızı için onu affettiğini söyledi. Esra Erol kayıp olan eş Sıla Hanımı bulduğunu ve getirdiğini açıkladı. Recep Bey benim mutlu olmaya hakkım yok mu diyerek gözyaşlarını tutamadı. Sıla Hanım 5 yıldır Bilal Bey ile evli olduğunu ama 3 yıldır Recep Bey ile olduğunu söyledi.

Çağrı Bey kendisini yaralayarak hastanelik ettikten sonra kızını da alıp giden eşini arıyor. Eşinin Mustafa Emil'e kaçtığını iddia etti. Sinem Hanım 2.5 yaşındaki kızımın babası sen değilsin dedi. Çağrı Bey DNA testi yapıldı diyerek emin olduğunu belirtti. Sinem Hanım babası Cumali dedi.

Şermin Hanım'ın zorla kaçırıldığını söyleyen Mehmet Bey eşine ulaşabilmek için yayına katıldı. Şermin Karcı eşi Mehmet Bey'in kendisine psikolojik baskı yaptığını söyledi. Şermin Hanım, "Çocuklarımın kavga gürültü ile büyümelerine gerek yok benim onların gözü önünde dayak yeme hakkım yok" dedi. Eve geri dönmek istemediğini söyleyen Şermin Hanım, bugün "Çocuklarım için Mehmet Bey'e son bir şans veriyorum" dedi.

Rabia Hanım, 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. Rabia Hanım, Ahmet Duran Kuzu'yu tanıdığını amcasının oğlu olduğunu söyledi. Ahmet Bey, yayına bağlanarak Fatih'i en son 2018 yılında falan gördüğünü söyledi. Esra Erol, Rabia Aydın'ın bugün rahatsızlığı sebebiyle yayına katılamadığını söyledi. Rabia'nın telefon görüşmesi yaptığı Yusuf Sağır ise "Rabia Hanım köylüm ama kendisini tanımıyorum" diyerek çelişkili yanıt verdi.