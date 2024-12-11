ATV CANLI YAYIN İZLE || 11 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın konusu, 11 Aralık tarihli bölümde yine ele alınıyor. Esra Erol ve ekibi, Fatih Aydın'ın bulunması için yürütülen çalışmalarla ilgili son gelişmeleri paylaşacak. İzleyiciler, "Fatih Aydın bulundu mu?" sorusunun cevabını heyecanla bekliyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aydın, Söke'den programa katılan Vefa Bey Keskin ailesinde yıllarca yaşanan vahşeti anlattı. Bunca zaman programa katılmak için kararsızlıkları olduğunu belirten Vefa Bey gördükleri zulmü, ailede yaşanan korku dolu anları anlattı. Babası Hüseyin Keskin'in 5 çocuğunu da öldürdüğünü 20 yıl sonra tutuklandığını söylerken 17 kardeşten 8'i ya öldü ya da öldürüldüğünü iddia etti.

Hüseyin Bey 3 çocuğunu da bırakıp Mesut Kadal'a kaçtığını iddia ediyor. Hüseyin Bey, Kader Hanımın çocuklarına teyzeme gidiyorum, hastaneye gidiyorum deyip evden çıkıp bir daha dönmeyen Kader Gaye Mirze'yi aramak için yayına katıldı. Eşinin böyle bir şey yaptığına inanamayan Hüseyin Bey, eşinin kilolu olduğunu, çocuklarına iyi baktığını belirtirken eşi mide ameliyatı olduktan sonra tavırlarının değiştiğini çocukları bile doyurmadığını anlattı.

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. İddiaların odağındaki Cem Bey'in kardeşi Süleyman Bey yayına katıldı Mahmut Aydın'ı tanımadıklarını belirten kardeş ortak arkadaşları da olmadığını söyledi.

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