Atilla Ciner kimdir, kaç yaşında? Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner neden tutuklandı?

Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Atilla Ciner, babası Turgay Ciner'in iş dünyasındaki etkili ismi olarak bilinirken, bu kez bambaşka bir gündemle kamuoyunun karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Atilla Ciner kimdir, kaç yaşında? Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner tutuklandı mı, neden tutuklandı? Atilla Ciner'in hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

ATİLLA CİNER KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Atilla Ciner, inşaat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. Ciner Grubu ile bağlantılı projelerde de görev alan Ciner, iş dünyasında adını özellikle büyük ölçekli yatırımlarla duyurdu. Kamuoyunda yalnızca ticari faaliyetleriyle değil, aynı zamanda ailesiyle olan bağı nedeniyle de tanınan Atilla Ciner, son günlerde adının karıştığı soruşturma ile gündemde yer alıyor.

Babası Turgay Ciner, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve medya patronlarından biri olarak biliniyor. Turgay Ciner; otomotiv, cam üretimi, doğal soda külü işlemeciliği ve medya yatırımları gibi geniş bir yelpazede yatırımlar yapmış bir iş insanı. Aile, uzun yıllar Ciner Medya Grubu üzerinden medya sektöründe etkili oldu. Ancak 2025 yılında medya operasyonlarını Can Grubu'na devrederek farklı bir sayfa açtı.

ATİLLA CİNER KAÇ YAŞINDA?

Atilla Ciner'in doğum tarihi kamuoyunda net olarak yer almasa da genç yaşlardan itibaren iş dünyasında aktif olarak bulunduğu biliniyor. İnşaat ve yatırım projelerinde yönetici rol üstlenen Ciner, özellikle Ciner Grubu'na bağlı projelerde öne çıktı. Ailesinin sanayi ve medya yatırımlarından farklı olarak inşaat alanında uzmanlaşan Atilla Ciner, iş dünyasında bağımsız bir kimlik kazanmayı başardı.

ATİLLA CİNER EVLİ Mİ?

Atilla Ciner, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen bir isim. Başarılı oyuncu Gözde Türkpençe ile evli olan Ciner, iş dünyasındaki yoğun temposunu özel hayatıyla dengeleyen isimlerden biri olarak biliniyor. Evliliği, magazin basınında da dönem dönem yer buldu.

ATİLLA CİNER TUTUKLANDI MI?

Son günlerde kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri, Atilla Ciner'in tutuklanıp tutuklanmadığı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları öne çıktı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimler arasında Atilla Ciner de bulunuyordu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazıları adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğinin değerlendirmesi sonucunda Atilla Ciner ve Ciner Glass AŞ CEO'su Gökhan Şen tutuklandı. Bu gelişme, iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.

TURGAY CİNER'İN OĞLU ATİLLA CİNER NEDEN TUTUKLANDI?

Soruşturmanın merkezinde, Can Holding yetkilileri ve bağlantılı isimlerin yer aldığı iddialar bulunuyor. Savcılık, örgütlü suç faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir dosya hazırladı. Bu çerçevede Atilla Ciner'in de şüpheliler arasında bulunması dikkat çekti.

İddialara göre, mali usulsüzlükler ve malvarlığı değerlerinin aklanması suçlamaları soruşturmanın temelini oluşturuyor. Savcılık, dosyada adı geçen bazı isimler için yurt dışına çıkış yasağı getirirken, Atilla Ciner için tutuklama talebinde bulundu. Sulh ceza hakimliği de bu talebi kabul ederek tutuklama kararını verdi.