Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da yürütülen "Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi Projesi (ORKÖY)" başarıyla devam ediyor. Yürütülen bu proje sayesinde orman köylüleri, doğanın sunduğu zenginlikleri kazanca dönüştürme fırsatı buluyor.

Kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmalar kapsamında köylüler; karayemiş, tavşanmemesi, ahlat, trüf mantarı, adaçayı, yemişen, mavi yemiş, defne, ekinezya, kekik, yabani elma ve ıhlamur gibi birçok tıbbi ve aromatik bitkiyi toplayarak satışa sunuyor.

6 AYLIK SATIŞ YÜZ GÜLDÜRDÜ

Orman köylülerinin el emeğiyle toplanan ve işlenen bu ürünler, yılın ilk 6 ayında ciddi bir ekonomik getiri sağladı.

Samsun genelinde bin hektarlık defne sahasından elde edilen bin 455 kilo defnenin satışı köylülere 2 milyon 910 bin TL kazandırırken, 250 hektarlık alandan toplanan 301 kilo yabani elmanın satışından 602 bin TL gelir elde edildi.

Bölgedeki diğer ürünlerin satışı da ek bütçeye katkı sundu. 120 hektarlık ormanlık alandan toplanan 5 ton tavşanmemesinden 10 bin TL, 23 hektarlık sahadan toplanan 213 kilo kekikten 8 bin 712 TL gelir sağlandı. Ayrıca, 118 hektarlık alanda bulunan 70 kilo trüf mantarının satışı 3 bin 465 TL, 23 hektarlık ekinezya sahasından elde edilen 20 kilo ürünün satışı ise 920 TL olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı