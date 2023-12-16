Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra

Oğlu ile Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, grubun solisti Gökhan Özoğuz'un tavırlarından rahatsız oldu. Tanışmak için kulisine gittikleri Özoğuz tarafından güzel karşılanmayan Yeşilçay, "Bir afra bir tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın, kimseyi de gözünüzde büyütmeyin" dedi.

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, dün Londra'dan gelen oğlu Osman Nejat ile Athena Grubu'nun konserine gitti. Oğlu tanışmak istediği için kulise gittiğinde grubun solisti Gökhan Özoğuz'un tavırlarından rahatsız olan Yeşilçay, "Bir afra bir tafra. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" diyerek tepki gösterdi.

"GÖKHAN NE KADAR TATSIZSA HAKAN O KADAR TATLIYDI"

Instagram hesabından Gökhan Özoğuz'u etiketleyerek tepki gösteren Nurgül Yeşilçay, "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" ifadelerini kullandı. Gökhan Özoğuz'un Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.