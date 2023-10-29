ATATÜRK FOX TV CANLI İZLE! 29 Ekim Atatürk Filmi Canlı İzleme Linki! Atatürk filmi saat kaçta başlıyor?

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ATATÜRK FİLMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdiği dev prodüksiyonlu yapım FOX ekranlarında yayınlanacak TV özel yayınıyla Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Pazar saat 21.00'da seyircisiyle buluşacak.

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ATATÜRK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mustafa, 19. yüzyılın sonunda Selanik'te doğar. Babasının maruz kaldığı eşkıya saldırıları, doğal olarak onu kötü etkiler. Babası Ali Rıza Bey'in önce işleri sonra sağlığı bozulur. Bir süre sonra da vefat eder. Zübeyde Hanım'ın kurduğu bu gelecek hayalinin büyüklüğü, küçük Mustafa'nın içindeki devasa ateşe kıyasla, ancak o ateşin karşısında küçük bir saman tanesi kadardır. Mustafa Kemal, 1905 yılında, akademiyi Kurmay Yüzbaşı olarak bitirir. 1905 yılından 1919'a kadar Suriye'den Trablus'a Selanik'ten Kars'a, Osmanlı topraklarının dört bir köşesinde görev yapar. Gördüğü şey, kendi ülkesinde idarenin çoktan kontrolden çıktığını, artık liyakat ve vatanseverliğin kalmadığıdır. Mustafa Kemal için fazla seçenek kalmamıştır. Kendi tabiriyle memleket, eşkıyaların yaktığı babasının tomrukları gibi yanmaktadır. Onu kurtarmak için biri, bir şey yapmalıdır. Namık Kemal'in dediği gibi, Vatanın bağrına düşman hançerini saplamıştır. Elbet, onun bahtı kara maderini kurtaracak biri çıkacaktır.

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ATATÜRK FİLMİ OYUNCU KADROSU