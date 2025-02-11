Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı kimdir, neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığı haberlerinin gündeme gelmesi üzerine, kamuoyunun dikkatleri gözaltına alınan isimlere çevrildi. Bu gelişmelerle birlikte Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı da merak edilen isimler arasında yer aldı. Vatandaşlar, gözaltı süreciyle ilgili detayları öğrenmek ve gelişmeleri yakından takip etmek istiyor. Peki, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı kimdir? Hakkında yürütülen soruşturmanın detayları neler? Gözaltı kararının neden alındığına ilişkin bilgiler nelerdir? İşte, konuya dair güncel bilgiler ve gelişmeler…

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KİM, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ataşehir Belediyesi'nde görev yapan Başkan Yardımcısı L.G., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Terör örgütü PKK/KCK'nın 'Kent uzlaşısı' adı altında metropol illerde etkinliğini artırma faaliyetleri nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları da yer aldı.

Ataşehir Belediyesi soruşturma

Soruşturmanın içeriği ve kapsamına ilişkin detaylı açıklamalar henüz kamuoyuyla tam olarak paylaşılmasa da, iddiaların ciddi olduğu ve geniş kapsamlı bir incelemenin devam ettiği belirtiliyor.

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı gözaltı