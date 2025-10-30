Haberler

Atakan Hoşgören kimdir? Sümeyye Aydoğan'ın sevgilisi Atakan Hoşgören kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Güncelleme:
Atakan Hoşgören, özellikle genç izleyici kitlesi arasında tanınan bir oyuncu ve model olarak dikkat çekiyor. Sinema, dizi ve reklam projelerinde yer alan Hoşgören, doğal oyunculuğu ve etkileyici ekran performansıyla adından söz ettiriyor. Sümeyye Aydoğan ile olan ilişkisi de sosyal medyada sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, Atakan Hoşgören kimdir?

Atakan Hoşgören, ekranlarda genç yaşına rağmen dikkat çeken projelerde boy gösteren bir oyuncu ve model olarak öne çıkıyor. Sosyal medyada da ilgi gören Hoşgören, Sümeyye Aydoğan ile olan ilişkisiyle gündeme gelmiş durumda. Oyunculuk kariyerine modellik ve reklam projeleriyle başlayan Atakan Hoşgören, kısa sürede televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol alarak adını duyurdu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATAKAN HOŞGÖREN KİMDİR?

Atakan Hoşgören, sinema, dizi ve reklam filmlerinde yer alan genç bir oyuncu, aynı zamanda model ve sporcu kimliğiyle de tanınmaktadır. Hobileri arasında tiyatro, sinema, basketbol, müzik, kısa film ve klasik araba tutkusu yer almaktadır. Oyunculuk kariyerine çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak başlayan Hoşgören, sektördeki deneyimlerini Burak Sarımolla ile pekiştirmiştir.

Reklam filmleri ve gençlik dizilerindeki rolleriyle dikkat çeken Hoşgören, genç yaşına rağmen güçlü bir hayran kitlesi oluşturmuştur.

ATAKAN HOŞGÖREN KAÇ YAŞINDA?

Atakan Hoşgören, 5 Ağustos 1999 doğumludur. 2025 itibarıyla 26 yaşındadır.

ATAKAN HOŞGÖREN NERELİ?

Atakan Hoşgören, İstanbul doğumludur. Aynı zamanda 4 kardeşin en küçüğü olarak büyümüştür.

ATAKAN HOŞGÖREN'İN KARİYERİ

Atakan Hoşgören, kariyerine modellik ve reklam filmleri ile başlamıştır. 2017 yılında Yıldızlar Şahidim dizisinde oyunculuk deneyimi kazandıktan sonra, 4N1K serisiyle büyük çıkış yakalamıştır. 4N1K filminde "Ali Tekelioğlu" karakterini canlandıran Hoşgören, 2018'de başlayan 4N1K dizisinde de bu rolü sürdürmüştür.

Kariyerinde çeşitli TV dizileri ve sinema projeleri bulunan Hoşgören'in önemli çalışmaları şunlardır:

  • 4N1K Düğün (Sinema Filmi, 2020)
  • Akıncı (TV Dizisi, 2021)
  • Sana Söz (TV Dizisi, 2021)
  • İçimizdeki Ateş (TV Dizisi, 2022)
  • Dönence (TV Dizisi, 2023)
  • Koyu Beyaz (TV Dizisi, 2023)

Genç yaşına rağmen hem sinema hem de televizyon projelerinde aktif rol alan Atakan Hoşgören, oyunculuk kariyerine yeni projelerle devam etmektedir.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, Türkiye'de tanınan genç bir oyuncu ve modeldir. Hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde rol alan Aydoğan, kısa sürede performansıyla dikkat çekmiş ve sektörde adını duyurmuştur. Oyunculuk kariyerine çeşitli eğitimler ve atölyelerle başlayan Aydoğan, ekran karşısında sergilediği doğal ve etkileyici performanslarla izleyicilerin ilgisini çekmiştir.

Sümeyye Aydoğan'ın doğum tarihi, yaşı ve doğum yeri hakkında detaylı bilgiler zaman zaman sosyal medyada merak konusu olsa da, bazı kaynaklarda net bilgiler yer almamaktadır. Kariyerine dizi ve sinema projeleriyle devam eden Aydoğan, genç yaşına rağmen önemli bir hayran kitlesine sahiptir.

Sahra Arslan
