Ata Demirer'den esprili zayıflama tüyosu: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!
Son dönemde 30 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı video ile zayıflama yöntemini anlattı. Demirer, kilo verme sürecindeki temel kuralını 'İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz' diyerek açıkladı. Diyetisyen kılığına giren Demirer, doğal beslenmeyi önererek, 'Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Ekmek yok. O da insan yapımı, en eski insanların yaptığı ekşi mayalıyı yiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme oturan Ata Demirer, sosyal medyada yayınladığı yeni videosuyla bu kez zayıflama yöntemini anlattı. Kendine has mizahıyla dikkat çeken ünlü komedyen, kilo verme sürecindeki temel kuralını "İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz" diyerek açıkladı ve doğal beslenmenin altını çizdi.

REÇEL DEĞİL BAL, GOFRET DEĞİL MUZ YİYİN

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşayan ve bir süredir Dilara Alemdar ile ilişki yaşayan Demirer,sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Faruk Koç isimli bir diyetisyen olarak "Nasıl zayıflayacağız?" sorusunu yanıtladı: Demirer şu ifadeleri kullandı:

"Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. O da insan yapımı, en eski insanların yaptığı ekşi mayalıyı yiyoruz. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin."

TAKİPÇİLERİNDEN GÜLDÜREN YORUMLAR

Ünlü komedyenin bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri "İşte aradığım diyetisyen, mükemmel, "hocam biraz önce tavuklu dürüm yedim o noolucak? Elde bu var dediler", Tanrım nihayet rasyonel ve güvenilir bir bilim insanıyla karşı karşıyayız! resmen aydınlandım hocam! şeklinde yorumlar yaptı.

Mide bypass ameliyattan sonra normal.

