Aşure Günü ne zaman? 2026 Aşure Günü hangi güne denk geliyor?

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Aşure Günü'nün tarihi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hem dini hem de kültürel bir anlam taşıyan bu özel gün, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik duygusunun pekiştiği anlamlı bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Aşure Günü ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, 2026 yılında 26 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bu özel gün, İslam kültüründe önemli bir yere sahip olup, geleneksel olarak çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. 2026 Aşure Günü'nü Cuma günü idrak edecek olan müminler, bu anlamlı günü ibadet ve paylaşma ile değerlendirecekler.

Nuh'un Gemisi, tufanın sona ermesinin ardından, halk arasında Ağrı Dağı olarak anılan bölgede karaya oturmuştur. Tufan sonrası gemide yalnızca tahıllar ve bakliyatlar kaldığından, bu malzemeler bir araya getirilerek bereket ve bolluğun simgesi olan bir çorba hazırlanmıştır. Bu çorba, hem yaşanan zorlukların ardından gelen umut hem de paylaşılan bereketin ifadesi olarak kabul edilir.

AŞURE'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Aşure, yardımlaşma ve birlikteliğin güçlü bir ifadesidir. İçeriğindeki zengin ve çeşitli malzemeler, bereketin ve hoşgörünün sembolü olarak görülür. Farklı tatların aynı tencerede kaynaşması, toplumdaki çeşitliliğin bir arada uyum içinde yaşamasını temsil eder. Pişirildikten sonra aşurenin sevdiklerle, komşularla ve dostlarla paylaşılması gelenektir; bu paylaşım, aşurenin manevi değerini daha da artırır. Aynı zamanda, geçmişe saygı duruşu ve anıları yaşatma amacıyla yapılan anlamlı bir ritüeldir.

AŞURE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı buğday (önceden ıslatılmış)

1/2 su bardağı nohut (haşlanmış)

1/2 su bardağı kuru fasulye (haşlanmış)

1 su bardağı kuru kayısı (küçük doğranmış)

1 su bardağı kuru incir (küçük doğranmış)

1/2 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı toz şeker (damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı tarçın

3-4 adet karanfil

1/2 su bardağı ceviz içi (iri doğranmış)

1/2 su bardağı fındık veya badem (isteğe bağlı)

6-7 su bardağı su

Nar taneleri ve toz Antep fıstığı (üzeri için, isteğe bağlı)

Yapılışı: