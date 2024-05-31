Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı mı, son durum ne? Aşkım Kapışmak'ın suçu nedir?

Ünlü yazar Aşkım Kapışmak, çıktığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarında yaptığım yorumlarla dikkat çekiyordu. Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı mı, son durum ne? Aşkım Kapışmak'ın suçu nedir? Kapışmak, "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-42" operasyonları çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

AŞKIM KAPIŞMAK'IN SUÇU NEDİR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüphelinin yakalandığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

AŞKIM KAPIŞMAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-42" operasyonları çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SİBERGÖZ OPERASYONLARINDA YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüphelinin yakalandığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı

127 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyon, sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulmuş, Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" denilmişti.