ASKİ Ankara su kesintisi! Mamak, Yenimahalle, Sincan 2-3 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

3 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.09.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 2.09.2024 19:00:00

Detay: Kurumumuz Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı yüklenici firması tarafından yapılan atık su hattı imalatına engel teşkil eden Q250 mm duktil boru hattının imalata engel olduğundan su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Türközü mahallesi mahallesinin tamamı ile Mutlu ve Kutlu mahallelerin alt kotları

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.09.2024 12:45:00

Tamir Tarihi: 2.09.2024 22:00:00

Detay: Ayaş Oltan Mahallesi Köylüözü mevkinde oluşan Enerji-SA kaynaklı arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Oltan Mahallesi Geneli.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.09.2024 14:25:00

Tamir Tarihi: 2.09.2024 19:00:00

Detay: Sincan ilçesi yenikent fevzi çakmak mahallesi melih gökçek bulvarı ile 4 cadde kesişiminde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: ortapınar toki tamamı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.09.2024 14:40:00

Tamir Tarihi: 2.09.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN Q150MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: OSTİM OSB MAHALLESİ VE UĞUR MUMCU MAHALLESİ BİR KISMI