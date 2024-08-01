ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Şereflikoçhisar, Akyurt 1-2 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

2 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.07.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2024 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 31.07.2024- SAAT: 10:00 TAMİR TARİHİ: 31.07.2024- SAAT: 18:00 DETAY: Kalecik Satılar ve Elmapınar mevkiinde EnerjiSa kaynaklı Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. Elektrik Kesintisi Devam Ediyor. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Elmapınar,Uyurca,Kargın ve Mahmutlar Mahallesi tamamı

SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.07.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 31.07.2024 18:30:00

Detay: Şereflikoçhisar Yeşilova Mahallesinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattı Arızası nedeniyle 15:30 ile 18:30 arası 3 saatlk Su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesi, Tuzla Mahallesi, Emek Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hacıenbiya Mahallesi

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.08.2024 09:40:00

Tamir Tarihi: 1.08.2024 23:55:00

Detay: Büğdüz mahallesi çankırı bulvarı içinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: büğdüz mahallesi Timurhan mahallesi şehler mahallesi çınar mahallesi çankırı bulvarı balıkhisar çankırı bulvarı güzelhisar mahallesi çankırı bulvarı yıldırım mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.08.2024 10:45:00

Tamir Tarihi: 1.08.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Sokakta Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Sokak, Hürkent 1 sokak ve Başağaç Mahallesinin Bir kısmı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.08.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 1.08.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İLKYERLEŞİM MAH 1193 CAD. İÇERİSİNDE BULUNAN Ø400 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İLKYERLEŞİM MAHALLESİ 1193 CAD KARDELEN MAHALLESİ OSTİM OSB BİR KISMI.

SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.08.2024 14:20:00

Tamir Tarihi: 1.08.2024 17:00:00

Detay: Dağıtım şebeke hattı arıza sebebi ile 14:30 -17:00 saatler arasında 3 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesi ,Tuzla Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.08.2024 14:45:00

Tamir Tarihi: 1.08.2024 19:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Şükrü Torun Sokakta Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Şükrü Torun Sokak Hacıkara Mahallesi Şht. Sadık Ekiz Caddesi Ve civarı

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.08.2024 15:50:00

Tamir Tarihi: 1.08.2024 18:00:00

Detay: Ayaş Frahfaki Mahallesi Emine tevfika ayaşlı caddesi içerisinde bulunan 110'lık İçme suyu Dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Camiatik, Dervişimam, Ferahfaki, Hacımemi, Ömeroğlu, Şeyhmuhittin Mahalleleri.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.08.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 1.08.2024 22:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Şehitlik Mahallesi Kemal Bıyıkoğlu Caddesi üzerinde İçme Suyu şebeke hattında ani oluşan Arızadan Dolayı Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı Hacatepe civarı