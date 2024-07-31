ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Akyurt, Beypazarı 1 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

1 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.07.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2024 17:00:00

Detay: Bacı kuyularında oluşan ekektrik arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: hürriyet mahallesi tamamı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.07.2024 09:10:00

Tamir Tarihi: 31.07.2024 15:00:00

Detay: Gazi mahallesi şehit kubilay caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gazi mahallesi içerisindeki yeni bacı mevkii

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.07.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2024 16:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ : Şehitlik Mahallesi DündarTaşen Caddesi üzerinde İçme Suyu şebeke hattında ani oluşan Arızadan Dolayı Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.07.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2024 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 31.07.2024- SAAT: 10:00 TAMİR TARİHİ: 31.07.2024- SAAT: 18:00 DETAY: Kalecik Satılar ve Elmapınar mevkiinde EnerjiSa kaynaklı Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. Elektrik Kesintisi Devam Ediyor. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Elmapınar,Uyurca,Kargın ve Mahmutlar Mahallesi tamamı

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.07.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 31.07.2024 17:00:00

Detay: Büğdüz mahallesi çankırı bulvarı içinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: büğdüz mahallesi Timurhan mahallesi şehler mahallesi çınar mahallesi çankırı bulvarı balıkhisar çankırı bulvarı güzelhisar mahallesi çankırı bulvarı yıldırım mahallesi bir kısmı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.07.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2024 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KUZEY YILDIZI MAH KIRANDAGI 2 CAD. İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 LÜK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KUZEY YILDIZI VİLLALARI

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.07.2024 14:45:00

Tamir Tarihi: 31.07.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi "Hacıkara Mahallesi Okul Sokakta Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi "Hacıkara Mahallesi Okul Sokak Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.07.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 31.07.2024 18:30:00

Detay: Şereflikoçhisar Yeşilova Mahallesinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattı Arızası nedeniyle 15:30 ile 18:30 arası 3 saatlk Su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesi, Tuzla Mahallesi, Emek Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hacıenbiya Mahallesi

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.07.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2024 19:30:00

Detay: Ayaş Frahfaki Mahallesi Emine tevfika ayaşlı caddesi içerisinde bulunan 140'lık İçme suyu Dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Camiatik, Dervişimam, Ferahfaki, Hacımemi, Ömeroğlu, Şeyhmuhittin Mahalleleri.