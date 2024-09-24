ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Eylül Altındağ, Beypazarı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.09.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.09.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı Ayvaşık Mahallesi Dr. Mustafa GÜLER Caddesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı Ayvaşık Mahallesi Dr. Mustafa GÜLER Caddesi Ve Civarı

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Arıza Tarihi: 24.09.2024 16:05:00

Tamir Tarihi: 24.09.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesinde Oluşan Su Arızasından Dolayı Kesinti Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesi Bir Kısmı

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.09.2024 10:35:00

Tamir Tarihi: 24.09.2024 17:00:00

Detay: Altındağ İlçesi, Kavaklı ve Aydıncık mahallesine içme suyu ihtiyacını sağlayan Kavaklı terfi istasyonu bölgesinde enerjisa tarafından yapılan çalışmadan dolayı Kavaklı terfi istasyonuna enerji verilememesinden dolayı su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Kavaklı mahallesi, Aydıncık mahallesi

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.09.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 24.09.2024 18:30:00

Detay: DAGITIM SEBEKE HATTINDAKI ARIZADAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: YENİPINAR MAHALLESI YENİDOĞAN MAHALLESİ

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.09.2024 16:10:00

Tamir Tarihi: 24.09.2024 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli istiklal mahallesi aktopraklık mevkii içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: istiklal mahallesinin bir kısmı.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.09.2024 07:00:00

Tamir Tarihi: 24.09.2024 17:00:00

Detay: Mamak ilçesi Karşıyaka mahallesi Satılmış Karakaya caddesi 400'lük depo temizliği ve bakım onarımı yapılacağından dolayı 24.09.2024 Salı günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Etkilenen yerler. Karşıyaka mahallesi ile Lalahan istasyon mahallerin alt kotları

Etkilenen Yerler: Karşıyaka mahallesi ile Lalahan istasyon mahallerin alt kotları