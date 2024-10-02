ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ekim Çankaya, Beypazarı, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.10.2024 09:10:00

Tamir Tarihi: 2.10.2024 15:00:00

Detay: Gülveren Mahalle Kutluhan caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahalle Yeni Sanayi sitesi

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.10.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2024 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 02.10.2024- SAAT: 09:00 TAMİR TARİHİ: 02.10.2024- SAAT: 15:00 DETAY: Kalecik Elmapınar su kuyusu grup köy pompa hattında oluşan boru arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Elmapınar,Uyurca,Kargın ve Mahmutlar Mahallesi tamamı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.10.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı Ayvaşık Mahallesi Akyazı 1 Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: :Beypazarı Ayvaşık Mahallesi Akyazı 1 Şeyh Şamil Caddesi Ve Civarı

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Arıza Tarihi: 2.10.2024 16:40:00

Tamir Tarihi: 2.10.2024 19:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Taşlı tarla Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Taşlı Tarla Sokak Bir Kısmı

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.10.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 2.10.2024 17:00:00

Detay: Ayaş Ortabereket Mahallesinde oluşan Enerji-SA kaynaklı arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Ortabereket Mahallesi Geneli.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.10.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2024 19:00:00

Detay: DETAY: Bağlıca Mahallesi Üniversite Caddesi içerisinde içmesuyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: Bağlıca Mahallesi bir kısmı

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.10.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2024 23:55:00

Detay: Çankaya İlçesi Naci Çakır Mahallesi 754 Sokak içerisinde bulunan P-5 pompa istasyonu trafosunda Başkent Elektrik tarafından bakım çalışması nedeniyle Su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ata mahallesi, Akpınar mahallesi, İlker mahallesi, Metin Akkuş mahallesi,Osman Temiz mahallesi, Karapınar Mahallesi, Malazgirt mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi, Naci Çakır mahallesi,Huzur mahallesi,Şehit Cengiz Karaca mahallesi ,Oran mahallesi, Büyükesat mahallesi, Birlik mahallesi, Hilal mahallesi,Kazım Özalp mahallesi, Kırkkonaklar mahallesi, Sancak mahallesi, Yıldızevler mahallesi, Keklik Pınarı Mahallesi, İlkbahar Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Yukarı Dikmen Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Güzeltepe Mahallesi, Çankaya Mahallesi ve civarı Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 29.09.2024 23:00:00

Detay: Bala ilçesi Sofular Mahallesi şebeke dağıtım hattında vatandaş tarafından verilen hasar nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Sofular Mahallesi

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.10.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2024 19:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ESENBOĞA MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: ESENBOĞA MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.10.2024 17:30:00

Tamir Tarihi: 2.10.2024 23:00:00

Detay: Altındağ ilçesi Başpınar mahallesi Orhan Kemal Caddesi İçinde çalışma sırasında içme suyu şebeke hattımıza hasar verilmesi sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Başpınar Mahallesi'nin bir kısmı