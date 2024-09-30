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ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Ekim Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Bala su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Ekim Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Bala su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Bala su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.09.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 30.09.2024 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAH 3832 CAD. İÇERİSİNDE BULUNAN PE Ø110 LUK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YAKACIK 3832 SK , 3586 CAD VE CİVARI

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.10.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2024 23:55:00

Detay: Planlı su kesinti tarihi 02.10.2024 saat 08:00 Tamir tarihi 02.10.2024 saat 23:59 Adres:Çankaya İlçesi,Naci Çakır mahallesi 754. Sokak içerisinde bulunan, P-5 pompa istasyonu trafosunda ,Başkent Elektrik Edaş tarafından, bakım çalışması nedeniyle Su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ata mahallesi, Akpınar mahallesi, İlker mahallesi, Metin Akkuş mahallesi,Osman Temiz mahallesi, Karapınar Mahallesi, Malazgirt mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi, Naci Çakır mahallesi,Huzur mahallesi,Şehit Cengiz Karaca mahallesi ,Oran mahallesi, Büyükesat mahallesi, Birlik mahallesi, Hilal mahallesi,Kazım Özalp mahallesi, Kırkkonaklar mahallesi, Sancak mahallesi, Yıldızevler mahallesi.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder,vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.09.2024 21:00:00

Tamir Tarihi: 1.10.2024 02:00:00

Detay: DETAY: Ayyıldız Mahallesi 1672 cadde içerisinde 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmakta olan yağmursuyu hattının, mevcut içmesuyu hatları ile çakışmasından dolayı 2 farklı noktada içmesuyu hatlarının deplase çalışmaları yapılacağından planlı su kesintisi uygulanacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etkilenecek Yerler: Ayyıldız Mahallesi ve Ahimesut Mahallesi bir kısmı

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 29.09.2024 23:00:00

Detay: Bala ilçesi Sofular Mahallesi şebeke dağıtım hattında vatandaş tarafından verilen hasar nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Sofular Mahallesi

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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