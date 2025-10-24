Romantik dram türündeki dizinin bu hafta ekrana gelmemesi merak konusu oldu. Yeni bölümün ertelenmesinin ardında ne olduğu konuşulurken, sosyal medyada "final" söylentileri de dolaşmaya başladı. Ancak yapım ekibinden gelen açıklamada, dizinin sadece bir haftalık ara verdiği ve yeni bölümün önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşacağı belirtildi. Aşk ve Gözyaşı neden yok, yeni bölüm neden iptal edildi, Aşk ve Gözyaşı bitti mi, final mi yaptı? Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

AŞK VE GÖZYAŞI NEDEN EKRANDA YOK?

ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, bu hafta yayınlanmayacak. Edinilen bilgilere göre, yapım ekibinin senaryo tarafında yaşadığı kriz nedeniyle çekimlere kısa süreli ara verildi. Dizinin senaristi Dilara Pamuk, üçüncü bölümün ardından projeden ayrıldı. Son iki bölümü geçici bir senaryo ekibi kaleme aldı ancak yeni yazar kadrosunun oluşturulması ve hikâyede bazı revizyonların yapılması için sete ara verildi. Bu sebeple dizinin yeni bölümü bu hafta ekranda olmayacak.

BU AKŞAM YAYINLANMAYACAK

Yaşanan senarist değişikliği sonrası çekim takvimi aksadı ve dizinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşamayacak. ATV'nin yayın akışında dizinin yerine, yapımın özel bir bölümü yer alacak. Böylece hayranlar, diziye dair özel içeriklerle ekran başında olacaklar.

FİNAL İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Güney Kore yapımı "Queen of Tears" dizisinden uyarlanan Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümleriyle dikkat çekmesine rağmen reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı. Buna karşın dizi, Orta Doğu ve Avrupa pazarlarında yoğun ilgi gördü. Yapım şirketi, yurt dışı satışlarındaki yüksek talep nedeniyle "final yapıyor" söylentilerini kesin bir dille yalanladı.

SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI AKSAMA YAŞANDI

Senarist Dilara Pamuk'un ayrılığı sonrası senaryo ekibinde geçici bir düzenleme yapıldı. Ancak yaşanan kriz nedeniyle yeni bölümlerin çekimleri ertelendi. Bu durum, dizinin bir haftalık yayın arası vermesine yol açtı.

YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre, Aşk ve Gözyaşı 31 Ekim Cuma akşamı yeniden izleyicileriyle buluşacak. ATV'nin yayın akışına göre o tarihte yeni bölüm ekranda olacak. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sürpriz gelişmeleriyle dolu yeni bölümümüzle, 31 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de Atv'de buluşuyoruz."