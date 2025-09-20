Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu nedir? Aşk ve Gözyaşı dizisi oyuncuları kimler, hangi diziden uyarlama?

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı yeni dizi Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yayınlandığı ilk andan itibaren sosyal medyada ve televizyon gündeminde büyük ilgi gören dizi, oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusu ile seyircilerin beğenisini kazandı. Aşk ve Gözyaşı dizisi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yeni sezonda izleyiciyle buluşan Aşk ve Gözyaşı, boşanmanın eşiğine gelmiş olan Meyra ve Selim'in, beklenmedik bir haberle sınanan aşkını merkezine alıyor. Göstermelik olarak devam eden evlilikleri, hayatın sürprizleriyle farklı bir yöne evrilirken, ikili duygusal ve zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bir zamanlar tutkulu ve masalsı olan aşkları, yıllar içinde giderek mesafeli bir hale gelmiş; artık aynı çatı altında yaşayan ama birbirine yabancı iki insan olmuşlardır.

Tam her şey sona erecek gibi görünürken, hayat onların karşısına yeni bir fırsat çıkarır. Belki de bu, geçmişin yaralarını sarmak ve aşklarını yeniden keşfetmek için ikinci bir şanstır. Çünkü bazı hikayeler, yeniden yazıldığında eskisinden çok daha güzel olabilir.

Romantik ve dramatik unsurlarıyla öne çıkan dizi, aşkın kırılganlığını ve yeniden doğuşunu güçlü bir şekilde ekrana yansıtacak.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore'nin yüksek reytinglere ulaşmış ve büyük beğeni toplamış dizisi "Queen of Tears"dan uyarlanarak, orijinal yapımın dramatik ve duygusal derinliğini Türk izleyicisiyle buluşturuyor. Dizide, aşkın hem kırılgan hem de güçlü yönleri işlenirken; Meyra ve Selim'in yaşadığı çalkantılı süreç, izleyicilere gerçekçi ve dokunaklı bir aşk hikayesi sunuyor.

Gelin ve damadın masalsı başlangıcından, hayatın acı gerçekleriyle yüzleşmelerine kadar uzanan bu yolculuk, sevgi, fedakârlık ve umut temalarını güçlü şekilde öne çıkarıyor. Böylece, Aşk ve Gözyaşı sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda insan ruhunun kırılganlığı ve yeniden doğuşuna dair etkileyici bir anlatı sunuyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ OYUNCU KADROSU?

Barış Arduç - Selim Keskin

Hande Erçel - Meyra Aksel Keskin

Şenay Gürler - Yeliz Aksel

Ali İpin - Çetin Aksel

Sanem Çelik - Dilşah Yıldırım

Senan Kara - Zuhal Aksel

Feri Baycu Güler - Menekşe Keskin

Kubilay Tuncer - Aziz Aksel

Öznur Serçeler - Sema Tunalı

Mert Denizmen - Furkan Akçay

Aslı İnandık - Eda Keskin

Necat Bayar - Emin Keskin

Lorin Merhart - Harun Aksel

Afranur Karagöz - Işıl Aksel

Gürhan Altundaşar - Oğuz Keskin

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Aşk ve Gözyaşı dizisi, ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Her hafta Cuma akşamları yayınlanan dizi, saat 20:00'da başlayarak izleyicilere unutulmaz bir romantik-dram deneyimi sunuyor.

ATV'nin güçlü yayın akışı içinde özel bir yer edinen Aşk ve Gözyaşı, hem hikâyesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi, özellikle akşam kuşağında romantik ve dramatik yapımları tercih eden seyirciler için ideal bir seçenek haline geldi.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşk ve Gözyaşı dizisi, izleyicilere aşkın ve dramın en etkileyici, en çarpıcı halini sunmayı hedefliyor. Dizinin hikayesi kadar, görsel anlatımı ve atmosferi de seyirciyi derinden etkiliyor. Bu nedenle yapım ekibi, çekimlerini Türkiye'nin en güzel ve dinamik şehirlerinden biri olan İstanbul'da gerçekleştiriyor.

İstanbul'un tarihi dokusu, modern yaşamı ve eşsiz manzaraları, dizinin atmosferine büyük katkı sağlıyor. Şehrin farklı semtlerinde yapılan çekimlerle, hem görsel zenginlik sağlanıyor hem de karakterlerin hayatlarına gerçekçilik katılıyor. Boğaziçi'nin eşsiz silueti, tarihi mekanlar ve şehrin renkli sokakları, diziye ayrı bir estetik değer kazandırıyor.