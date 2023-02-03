ASAT Antalya su kesintisi: 3 Şubat Antalya su kesintisi listesi

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : BİLGİNLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:06 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BİLGİNLER MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:02 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA: MAH KÜRCE MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:58 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KUZCA MAH: GENELİ ERENTEPE MAH: İNCİRCİK MAH: YAZIR MAH: BELEN MAH: YEŞİLKÖY MAH: ADRASAN SEYLEMİT MEVKİ

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : MACAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:47 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : MACAR DENİZ BELENİ

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SİDE

Kesintinin Yeri : SİDE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:09 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:25 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ULUKAPI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:12 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI

Kesintinin Yeri : AŞAĞIPAZAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:13 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : AŞAĞIPAZAR.MAH KARŞIYA MAH.İMREHOR MAH VE KASAPLAR MEVKİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:20 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : KARAÖZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:43 03-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-EVRENSEKI

Kesintinin Yeri : EVRENSEKİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:17 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : AKÇAALAN MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:20 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : AKÇAALAN AMH. SANAYİ CİVARI

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : YENİ MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:20 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ MAH

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN

Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:03 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÖKSU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:19 03-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :