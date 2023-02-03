ASAT Antalya su kesintisi: 3 Şubat Antalya su kesintisi listesi
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : BİLGİNLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:06 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BİLGİNLER MAH.
Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:02 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KUZCA: MAH KÜRCE MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:58 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KUZCA MAH: GENELİ ERENTEPE MAH: İNCİRCİK MAH: YAZIR MAH: BELEN MAH: YEŞİLKÖY MAH: ADRASAN SEYLEMİT MEVKİ
Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : MACAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:47 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : MACAR DENİZ BELENİ
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SİDE
Kesintinin Yeri : SİDE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:09 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:25 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ULUKAPI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:12 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI
Kesintinin Yeri : AŞAĞIPAZAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:13 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : AŞAĞIPAZAR.MAH KARŞIYA MAH.İMREHOR MAH VE KASAPLAR MEVKİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:20 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : KARAÖZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:43 03-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-EVRENSEKI
Kesintinin Yeri : EVRENSEKİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:17 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : AKÇAALAN MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:20 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : AKÇAALAN AMH. SANAYİ CİVARI
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : YENİ MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:20 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ MAH
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN
Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:03 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÖKSU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:19 03-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :